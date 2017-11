MTV за пръв път раздаде общи отличия на мъже и жени След 20 години церемонията се върна в Лондон снимка: MTV Europe Двама лауреати - Давид Гета и 19-годишният Шон Мендес



Тази година за първи път европейските награди, които се провеждат от 1992 г., не са разделени по пол. Т.е. не се връчват отделно за изпълнител и изпълнителка, а призът е един за съответния жанр.



Церемонията в зала "Уембли" беше открита от Еминем, който изпълни песента Walk on Water от предстоящия си албум Revival. Дългоочакваният нов проект на рапъра излиза този петък. Еминем бе отличен от MTV с поредния приз за най-добър хип-хоп артист.



След 20-годишно отсъствие наградите, провеждани на разнообразни места из Стария континент, се завърнаха в британската столица. Водещ на церемонията беше певицата от албански произход Рита Ора, а изпълнения на живо имаха диджеят Давид Гета и U2, на които бе връчено и отличието "Глобална икона". Гета взе отличието за електронна музика, а за най-добър поп изпълнител беше отличена певицата от кубинско-американски произход Камила Кабело. В категорията за рок спечели британската група "Колдплей".



Повечето победители се избират чрез онлайн гласуване на фенове. Те избират отличените в 12 общи категории, а други отделни 32 отличия се дават за различни страни и региони.



Наградата за най-добро видео, която отиде при американския рапър Кендрик Ламар за "HUMBLE", е една от малкото, присъдени от екипа на музикалната телевизия.



