Гръцка звезда на фолка пак идва догодина Елена Георгиева Михалис Хаджиянис



Харесваният от родната публика гръцки фолк-изпълнител Михалис Хаджиянис пак ще зарадва верните си фенове със специален концерт в София през пролетта. Един от най-успешните гръцки изпълнители ще изнесе двучасов концерт с най-големите си хитове в зала 1 на НДК. Това ще стане на 20 април догодина. След като вече посети страната ни, Михалис заяви, че няма търпение за предстоящото си шоу и дори се консултира с български познати относно предпочитанията на местните фенове: "Все още съм във възторг от България и разказвам навсякъде за вашата публика. Страхотно посрещане и страхотна атмосфера! Този път смятам да е още по-дълго и още по-забавно, гответе се за голям купон и хубава музика".



Михалис се появява на европейската сцена още седемнайсетгодишен, когато представи Кипър на конкурса Евровизия в Бирмингам с авторската си песен "Генезис". Следват няколко изключително успешни и дори платинени албуми, абсолютно разпродадени турнета в Гърция и Кипър и безспорното признание на публиката по цял свят. През 2004 г. той пя на закриването на Олимпийските игри в Атина, а същата година представя Кипър на официалната церемония за разширяването на Европейския съюз, отбелязваща присъединяването на 10 нови членки. От 2000 до 2009 г. Михалис получава над 30 награди само в Гърция, които го правят най-успешният изпълнител в страната за първото десетилетие на 21 век. Михалис лично е автор на повечето си песни, сред които емблематичната му балада De Fevgo (Няма да си тръгна), както и хитовете То Kalokairi Mou (Моето лято), An Mou Tilefonouses (Ако ми беше звъннала), както и песни на други гръцки изпълнители сред които и Despina Olympiou, Giorgos Dalaras, Pashalis Terzis, Natassa Theodoridou. Билетите са в продажба на цени от 40 до 100 лв. онлайн, в мрежата на EVENTIM, включително билетен Център НДК, The Mall и бензиностанции OMV. 20 април 2018, НДК