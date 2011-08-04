ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 90-И ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 2, 21, 22, 23, 29, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 1 по 30 656.90 лв., 4 - 321 по 95.50 лв., 3 - 6890 по 6.20 лв. ДЖАКПОТ: 2 149 039.46 лв.







"6 от 42"



Числа: 2, 12, 13, 32, 35, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 3604.50 лв., 4 - 313 по 34.60 лв., 3 - 5065 по 3.10 лв. ДЖАКПОТ: 318 537.46 лв.







"5 от 35"



I теглене: 6, 7, 14, 17, 31. Печалби: 5 - няма, 4 - 290 по 123.40 лв., 3 - 9777 по 4.70 лв.; II теглене: 3, 6, 23, 25, 27. Печалби: 5 - 2 по 13 017.30 лв., 4 - 301 по 75.70 лв., 3 - 9897 по 3.30 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 7, 8, 9. Цифра: 6, 7, 6. Печалби: 3 - 10 по 4629.50 лв., 2 - 1207 по 20.90 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 13, 32, 33, 40, 48. Зодия: 12. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 1 по 500.00 лв., 3+1 - 9 по 100.00 лв., 3 - 127 по 10.00 лв., 2+1 - 163 по 5.00 лв., 1+1 - 1099 по 1.50 лв., 2 - 2284 по 1.00 лв., 0+1 - 2173 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 09; Месец: 10; Дата: 11; Ден: 4. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 2 по 261.00 лв., група 3 - 3 по 139.20 лв., група 4 - 2 по 130.50 лв., група 5 - 7 по 37.30 лв., група 6 - 7 по 29.80 лв., група 7 - 21 по 12.40 лв., група 8 - 30 по 7.00 лв., група 9 - 53 по 5.90 лв., група 10 - 112 по 3.30 лв., група 11 - 133 по 3.10 лв., група 12 - 278 по 1.90 лв., група 13 - 664 по 1.70 лв., група 14 - 1439 по 1.20 лв., група 15 - 2941 по 0.99 лв. ДЖАКПОТ: 9004.44 лв.











ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: Х, 2, Х, 1, 2, 1, 2, 2, Х, 2, 2, Х, 2. Печалби: 13 и 12 - няма, 11 - 4 по 159.90 лв., 10 - 25 по 35.80 лв. ДЖАКПОТ: 3333.04 лв.







"10 от 10"



Знаци: Х, Х, 1, 2, Х, Х, 2, 2, Х, 1. Печалби: 10 - 2 пo 2240.70 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, 1, 1, 2, 2, Х, 2, Х, 1, 1, Х, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 284.90 лв.



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