САЩ и Русия ограничават медиите си

Stirlic 10 Ноември 2017 19:41 Нещо много правилно заглавие и ударно начало на дописката. Добре, че не разчитаме да сме "правилно" информирани от наш'те медии. Ето линк за да се сравни какво казва Вашингтон пост за случката "Russia says it will retaliate after RT ‘forced’ to register as foreign agent": https://www.washingtonpost.com/world/moscow-plans-new-restrictions-on-us-media-working-in-russia/2017/11/10/2174d81a-c5fa-11e7-a441-3a768c8586f1_story.html?hpid=hp_hp-cards_hp-card-world%3Ahomepage%2Fcard&utm_term=.211675cfd4f8

P.P.S. Ако искате да ви я преведа?