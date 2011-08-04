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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Президентът определи като "взаимно неизгодна" конфронтацията с Русия по въпроса за спасяването на българските евреи
Те взели 2700 лв от възрастна жена за провеждането на "полицейска акция"
Росица Велкова-Желева ще е в МФ, а Бойко Пенков и Жени Начева в здравното министерство
Имало и надпис, насочен срещу говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, твърди Би Ти Ви
Бокова си тръгва от организацията, но оставя България в Изпълнителния й съвет
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

14.30 "Донкастър" - "Родъръм"

17.00 "Скънторп" - "Бристъл Роувърс"

21.45 Плейоф за Мондиал 2018: Дания - Ирландия

F+

22.30 Контрола: Испания - Коста Рика

TV+

23.00 "Коринтианс" - "Авай"



Неделя

Нова спорт

16.30 АФК "Уимбълдън" - "Питърбъро"

Диема

19.00 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Швейцария - Северна Ирландия

Диема спорт

21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Гърция - Хърватия

Sport+

21.00 "Палмейрас" - "Фламенго"



Понеделник

Диема спорт 2

21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Италия - Швеция



Вторник

БНТ HD

14.30 Квалификация за Евро 2018 за юноши (до 19 г.): България - Англия

18.30 Квалификация за Евро 2019 за младежи (до 21 г.): България - Черна гора

Диема спорт 2

21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Ирландия - Дания

Диема спорт

22.00 Контрола: Англия - Бразилия



Петък

Диема спорт

17.30 "Славия" - "Септември" (Сф)

21.45 "Престън Норт Енд" - "Болтън"

Нова спорт

20.00 "Лил" - "Сент Етиен"

Диема спорт 2

21.45 "Амиен" - "Монако"

Евроспорт 2

21.30 "Щутгарт" - "Борусия" (Дортмунд)

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