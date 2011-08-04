Футболна седмица

Събота
Диема спорт
14.30 "Донкастър" - "Родъръм"
17.00 "Скънторп" - "Бристъл Роувърс"
21.45 Плейоф за Мондиал 2018: Дания - Ирландия
F+
22.30 Контрола: Испания - Коста Рика
TV+
23.00 "Коринтианс" - "Авай"
Неделя
Нова спорт
16.30 АФК "Уимбълдън" - "Питърбъро"
Диема
19.00 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Швейцария - Северна Ирландия
Диема спорт
21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Гърция - Хърватия
Sport+
21.00 "Палмейрас" - "Фламенго"
Понеделник
Диема спорт 2
21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Италия - Швеция
Вторник
БНТ HD
14.30 Квалификация за Евро 2018 за юноши (до 19 г.): България - Англия
18.30 Квалификация за Евро 2019 за младежи (до 21 г.): България - Черна гора
Диема спорт 2
21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Ирландия - Дания
Диема спорт
22.00 Контрола: Англия - Бразилия
Петък
Диема спорт
17.30 "Славия" - "Септември" (Сф)
21.45 "Престън Норт Енд" - "Болтън"
Нова спорт
20.00 "Лил" - "Сент Етиен"
Диема спорт 2
21.45 "Амиен" - "Монако"
Евроспорт 2
21.30 "Щутгарт" - "Борусия" (Дортмунд)
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