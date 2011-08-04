Футболна седмица

Събота



Диема спорт



14.30 "Донкастър" - "Родъръм"



17.00 "Скънторп" - "Бристъл Роувърс"



21.45 Плейоф за Мондиал 2018: Дания - Ирландия



F+



22.30 Контрола: Испания - Коста Рика



TV+



23.00 "Коринтианс" - "Авай"







Неделя



Нова спорт



16.30 АФК "Уимбълдън" - "Питърбъро"



Диема



19.00 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Швейцария - Северна Ирландия



Диема спорт



21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Гърция - Хърватия



Sport+



21.00 "Палмейрас" - "Фламенго"







Понеделник



Диема спорт 2



21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Италия - Швеция







Вторник



БНТ HD



14.30 Квалификация за Евро 2018 за юноши (до 19 г.): България - Англия



18.30 Квалификация за Евро 2019 за младежи (до 21 г.): България - Черна гора



Диема спорт 2



21.45 Плейоф за Мондиал 2018, реванш: Ирландия - Дания



Диема спорт



22.00 Контрола: Англия - Бразилия







Петък



Диема спорт



17.30 "Славия" - "Септември" (Сф)



21.45 "Престън Норт Енд" - "Болтън"



Нова спорт



20.00 "Лил" - "Сент Етиен"



Диема спорт 2



21.45 "Амиен" - "Монако"



Евроспорт 2



21.30 "Щутгарт" - "Борусия" (Дортмунд)



