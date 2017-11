Кино

В София

Синема сити Парадайз

Тор: Рагнарок 3D 4DX 11:20 (днес и утре), 14:00, 16:40, 19:20, 22:00, 3D: 12:00 (днес и утре), 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:00, 21:10, 22:40, Вездесъщият, 14:35, 19:00, 21:30, Възвишение, 12:20 (днес и утре), 13:30, 15:20, 16:20, 18:15, 19:20, 21:10, 22:20, Синът на Голямата стъпка 3D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Емоджи: Филмът 2D: 12:40 (днес и утре), 16:20, XII "А", 13:00, 19:15, Треска за лалета, 15:10, 21:00, Шантаво семейство, 12:00 (днес и утре), Честита смърт, 15:10, 17:10, 19:40, 21:40, Снежния човек, 21:20, My Little Pony: Филмът, 12:20 (днес и утре), 14:20, 18:10, Дивата река, 17:20, 19:30, 21:50, Блейд Рънър 2049, 16:30, Lego Ninjago: Филмът 2D: 13:05, Геобуря, 14:10, 17:30, 19:50, 22:10, Убийство в Ориент Експрес, 12:10 (днес и утре), 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30, Пъзелът, 17:00, 20:20, 22:15, Малкият вампир 2D: 11:40 (днес и утре), 13:40, 15:40, Rogue Elements, сряда 20:00



Синема сити

Вездесъщият, 16:20, 18:45, 21:10, Възвишение, 12:30 (днес и утре), 13:30, 15:20, 16:30, 18:20, 19:20, 21:15, 22:20, Синът на Голямата стъпка, 11:20 (днес и утре), 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, Емоджи: Филмът 2D: 11:00, 13:00, XII "А", 13:20, Тор: Рагнарок, 13:00, 15:40, 18:15, 19:10, 20:50, 21:45, Довереникът на кралицата, 13:50, Треска за лалета, 14:30, 19:45, Шантаво семейство, 12:20 (днес и утре), Снежния човек, 16:45, Честита смърт, 14:15, 17:00, 21:00, My Little Pony: Филмът, 12:10 (днес и утре), 15:00, Дивата река, 15:15, 17:40, 19:50, 22:10, Блейд Рънър 2049, 21:30, Lego Ninjago: Филмът, 12:40 (днес и утре), Геобуря, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, Убийство в Ориент Експрес, 12:00 (днес и утре), 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:20, 22:30, Пъзелът, 19:00, 22:00, Малкият вампир 2D: 11:50 (днес и утре), 16:10, 18:00





IMAX

Тор: Рагнарок IMAX 3D: 12:00 (днес и утре), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40



Арена De luxe Bulgaria Mall

Lego® Ninjago: Филмът, 12:15, 14:30, Бохеми, днес 18:00, Вездесъщият, 17:15, 19:45, Възвишение, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30, Геобуря, 16:45, 19:15, 21:45, Емоджи: Филмът, 12:45, Синът на Голямата стъпка, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Тор: Рагнарок, 12:00, 14:40, 17:20, 20:00, 22:40, Треска за лалета, 22:15, Убийство в Ориент експрес, 12:50, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45, Честита смърт, 14:50





Арена The Mall

Lego® Ninjago: Филмът, 13:15, 15:20, Бохеми, днес 18:00, Вездесъщият, 22:00, Възвишение, 12:15, 13:30, 15:15, 16:30, 18:15, 19:30, 21:15, 22:30, Геобуря, 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20, Дивата река, 17:30, 19:45, Емоджи: Филмът, 11:50, Малкият вампир, 12:15, 14:30, Пъзелът, 21:30, Синът на Голямата стъпка, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, Снежния човек, 18:15, Тор: Рагнарок, 12:00, 13:00, 14:40, 15:40, 16:30, 17:20, 18:20, 19:15, 20:00, 21:00, 21:50, 22:40, Треска за лалета, 19:20, Убийство в Ориент експрес, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45, Честита смърт, 14:00, 16:10, 20:45



Арена Запад

Lego® Ninjago: Филмът, 15:00, My Little Pony: Филмът, 13:20, Блейд Рънър 2049, 20:00, 21:45, Бохеми, утре 16:00, Вездесъщият, 17:10, 19:40, 22:15, Възвишение, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, Геобуря, 11:30, 13:45, 15:00, 16:00, 17:15, 18:30, 19:40, 20:45, 22:00, Дивата река, 17:30, 19:50, 22:10, Емоджи: Филмът 2D, 12:00 (днес и утре) 14:15 (днес и утре), 16:15, 18:15, Малкият вампир, 11:30 (днес и утре), 13:40 (днес и утре), 15:50, 18:00, Пъзелът, 19:45, 21:45, Синът на Голямата стъпка, 11:15, 13:15, 15:30, 17:30, 19:45, Снежния човек, 15:00, Тор: Рагнарок, 11:50, 13:45, 14:30, 15:30, 16:30, 17:15, 18:15, 20:00, 21:00, 22:00, 22:45, Треска за лалета, 17:30, Убийство в Ориент експрес, 13:00, 14:10, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:15, 21:20, Честита смърт, 15:30, 20:20, 22:30



Арена Младост

Lego® Ninjago: Филмът, 16:10, 18:20, My Little Pony: Филмът, 13:50, Блейд Рънър 2049, 20:15, Бохеми, утре 16:00, Вездесъщият, 16:00, 18:30, 21:00, Възвишение, 12:15, 13:30, 15:15, 16:30, 18:15, 19:30, 21:15, 22:30, Геобуря, 12:10, 14:30, 16:50, 17:30, 19:15, 19:45, 21:30, 22:10, Дивата река, 15:20, 17:45, 20:00, 22:15, Довереникът на кралицата, 18:00, Емоджи: Филмът, 11:30 (днес и утре), 13:30 (днес и утре), 15:30, Пъзелът, 20:20, 22:20, Синът на Голямата стъпка, 11:45, 13:45, 15:45, 17:50, 19:50, Снежния човек, 21:45, Тор: Рагнарок IMAX 3D: 12:00, 14:40, 17:20, 20:00, 22:40, 3D: 12:40, 15:20, 16:30, 18:00, 19:15, 20:40, 22:00, Треска за лалета, 15:45, утре 18:00, неделя 13:20, Убийство в Ориент експрес, 13:00, 14:15, 15:20, 16:40, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30, 22:45, Честита смърт, 18:00, 20:30, 22:30



Дом на киното

Премиера: Възвишение, днес 12:45, утре 11:45, понеделник 15.45, вторник 21:30, четвъртък 14.00 и 22:05, Кучета, сряда 20.30, Българско кино: Вездесъщият with English subtitles, утре 20.05, вторник 16.00, Белезите на времето, днес 20.00, понеделник 20.45, Асансьор за пациенти, среща с екипа, утре 18.00, сряда 16.30,

С приятели на кино: Призови ме с твоето име, днес и понеделник 21:05, Белгийският крал, утре 14.00, Лудетини, понеделник 13.30, Рай, сряда 14.00

Седмица на корейското кино: Тайна мисия, днес 17.30, Зелени дни, утре 16.00,

София Филм Фест за учащи: Тони Ердман, понеделник 18:00

Човек и природа: Белият бог, днес 15.00

Големи филми за различни хора: Бени и Джун, вторник 18:30,

Театър в киното: Бурята съвместно с British Council, четвъртък 19:00

Международен ден на философията: Хана Аренд, сряда 18.30, четвъртък 16:30

С деца на кино: Императорът, дублиран на български, днес 11:00





Филмотечно кино Одеон

днес: 12.30 Изгубеният град Z, 15.00 Възвишение, 17.45 Вездесъщият, 20.00 Възвишение, утре: 12.30 Възвишение, 15.15 Вездесъщият, 17.30 Възвишение, 20.00 Изгубеният град Z, понеделник: 13.00 Асансьор за пациенти, 14.30 Изгубеният град Z, 17.00 Доку-ментално: Константин Григориев на 90: Живот над покривите, Нашите крилати съседи, Стрели над водата, Насекоми-музиканти, 18.00 Възвишение, 20.30 Вездесъщият, вторник: 14.45 Вездесъщият, 17.00 Асансьор за пациенти, 20.15 Възвишение, сряда: 13.45 Асансьор за пациенти, 15.30 Изгубеният град Z, 18.00 Възвишение, 20.30, Вездесъщият, четвъртък: 14.15 Изгубеният град Z, 16.45 Асансьор за пациенти, 18.30 Документална премиера: Пътят на воина, 20.15 Възвишение

В Пловдив

Синема сити

Тор: Рагнарок 3D 4DX: 11:20 (днес и утре), 14:00, 16:40, 19:20, 22:00, 3D: 11:50, 13:10, 14:30, 15:45, 17:10, 18:20, 19:45, 21:00, 22:20, Вездесъщият, 19:30, 22:00, Възвишение, 11:00 (днес и утре), 13:50, 16:45, 19:40, 22:40, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:10, XII "А", 13:10, Треска за лалета, 19:20, Шантаво семейство, 12:40 (днес и утре), Честита смърт, 16:30, 18:30, 21:30, Снежния човек, 21:10, My Little Pony: Филмът, 11:30 (днес и утре), 15:20, 17:20, Дивата река, 15:10, 17:30, 19:50, 22:10, Lego Ninjago: Филмът, 12:15 (днес и утре), 14:20, Геобуря, 14:40, 16:50, 19:00, 21:20, Убийство в Ориент експрес, 13:00, 15:20, 17:40, 20:00, 22:20, Пъзелът, 20:30, 22:30, Малкият вампир 3D: 16:00, 2D: 12:00 (днес и утре), 14:00, 17:45



Арена мол Марково тепе

Бохеми, утре 16:00, Възвишение, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30, Геобуря, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, Дивата река, 19:45, 22:00, Малкият вампир, 11:20, 13:30, Синът на Голямата стъпка, 11:00, 13:00, 15:20, 17:30, Тор: Рагнарок IMAX 3D: 12:00, 14:40, 17:20, 20:00, 22:40, 3D: 15:40, 18:20, 21:30, Убийство в Ориент експрес, 12:45, 15:10, 17:45, 20:15, 22:45



Във Варна

Арена Гранд мол

Lego® Ninjago: Филмът, 11:15, 13:30, My Little Pony: Филмът, 12:40, Блейд Рънър 2049, 15:45, 19:00, Бохеми, днес 16:00, Вездесъщият, 14:50, 18:45, 21:15, Възвишение, 13:30, 16:30, 19:30, 21:00, 22:30, Геобуря, 12:20, 14:45, 17:00, 19:20, 21:45, Емоджи: Филмът, 12:15, 14:30, 16:45, Малкият вампир, 12:00, 14:10, 16:15, Пъзелът, 19:50, 22:00, Снежния човек, 17:20, 22:15, 22:20, Тор: Рагнарок IMAX 3D: 12:00, 14:40, 17:20, 20:00, 22:40, 3D: 13:15, 16:00, 18:50, 21:30, Треска за лалета, 18:30, Убийство в Ориент експрес, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:40



Арена мол

Lego® Ninjago: Филмът, 14:15, My Little Pony: Филмът, 12:00, Бохеми, днес 18:00, Вездесъщият, 18:00, Възвишение, 13:00, 16:00, 19:00, 21:30, 22:00, Геобуря, 17:45, 20:00, 22:20, Дивата река, 16:30, 18:45, 21:15, Емоджи: Филмът, 13:45, 15:45, Синът на Голямата стъпка, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, Тор: Рагнарок, 11:30, 12:45, 14:10, 15:40, 16:50, 18:20, 19:30, 21:00, 22:15, Убийство в Ориент експрес, 12:30, 14:50, 17:15, 19:45, 22:10, Честита смърт, 13:35, 15:50, 20:30, 22:30,



В Бургас

Синема сити

Вездесъщият, 18:50, 21:15, Възвишение, 13:20, 16:20, 19:20, 22:15, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Емоджи: Филмът, 11:20 (днес и утре), 13:20, 15:10, Тор: Рагнарок 3D: 11:30 (днес и утре), 13:00, 14:10, 15:50, 16:50, 17:50, 18:40, 19:30, 20:30, 21:20, 22:10, Шантаво семейство, 12:50 (днес и утре), Честита смърт, 13:40, 17:10, 21:40, Снежния човек, 19:10, My Little Pony: Филмът, 12:30 (днес и утре), 14:40, Дивата река, 15:40, 19:50, 22:00, Lego Ninjago: Филмът, 11:30 (днес и утре), 16:40, Геобуря, 14:50, 17:20, 19:40, 21:50, Убийство в Ориент експрес, 13:00, 15:20, 17:40, 20:10, 22:30, Пъзелът, 17:30, 21:00, Малкият вампир, 12:10 (днес и утре), 14:00, 15:45



В Русе

Синема сити

Вездесъщият, 16:00, 18:50, Възвишение, 13:20 (днес и утре), 16:15, 19:10, 22:15, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Емоджи: Филмът, 11:20 (днес и утре), 13:30, XII "А", 15:20, Тор: Рагнарок 3D: 11:30 (днес и утре), 14:10, 15:40, 16:45, 18:15, 19:20, 20:50, 22:00, Линия на смъртта, 18:30, Шантаво семейство, 11:50 (днес и утре), 13:50, Честита смърт, 11:40 (днес и утре), 13:40, 16:50, 21:00, Снежния човек, 21:15, My Little Pony: Филмът, 11:10 (днес и утре), 13:15, 15:20, Дивата река, 17:20, 19:40, 22:00, Блейд Рънър 2049, 20:40, Lego Ninjago: Филмът 2D: 12:30 (днес и утре), 14:40, Геобуря 3D: 17:30, 19:30, 21:45, Убийство в Ориент експрес, 13:10 (днес и утре), 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Пъзелът, 19:50, 21:50, Малкият вампир 3D: 12:10 (днес и утре), 15:50, 2D: 14:10, 17:40





В Стара Загора

Синема сити

Вездесъщият, 21:00, Възвишение, 13:20, 16:20, 19:15, 22:10, Синът на Голямата стъпка, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Емоджи: Филмът, 14:10, Тор: Рагнарок 3D: 11:40 (днес и утре), 14:30, 16:00, 17:10, 18:40, 19:45, 21:20, 22:20, Шантаво семейство, 12:10 (днес и утре), Честита смърт, 13:30, 18:00, Снежния човек, 15:30, My Little Pony: Филмът, 11:30 (днес и утре), 15:40, Lego Ninjago: Филмът, 11:15 (днес и утре), Геобуря, 19:30, 21:40, Убийство в Ориент експрес, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Пъзелът, 20:00, 22:00, Малкият вампир, 11:50 (днес и утре), 13:50, 17:40







Арена Парк мол

Lego® Ninjago: Филмът, 11:45 (днес и утре), 14:15, Бохеми, днес 16:00, Вездесъщият, 17:30, 20:30, Възвишение, 12:30 (днес и утре), 15:30, 18:30, 20:15, 21:30, Геобуря, 16:30, 19:00, 21:15, Малкият вампир, 11:00 (днес и утре), 13:10, 15:15, Синът на Голямата стъпка, 11:30 (днес и утре), 13:45, 16:00, 18:15, Тор: Рагнарок, 11:50 (днес и утре), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40, Убийство в Ориент експрес, 12:00 (днес и утре), 14:20, 16:45, 19:15, 21:45





В Плевен

Арена Панорама

Lego® Ninjago: Филмът, 11:00, Бохеми, днес 16:00, Възвишение, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30, Геобуря, 20:00, 22:20, Емоджи: Филмът, 13:10, Синът на Голямата стъпка, 11:45, 13:45, 16:00, 18:00, Тор: Рагнарок, 14:00, 16:45, 19:30, 22:10, Убийство в Ориент експрес, 15:15, 17:45, 20:15, 22:40





Арена Смолян

Lego® Ninjago: Филмът, 12:00, Възвишение, 18:45, Емоджи: Филмът, 14:15, Тор: Рагнарок, 16:10, Убийство в Ориент експрес, 21:45



