ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 89-И ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 12, 26, 32, 33, 35, 37. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 4755.70 лв., 4 - 265 по 71.80 лв., 3 - 6464 по 4.10 лв. ДЖАКПОТ: 2 057 068.76 лв.







"6 от 42"



Числа: 18, 25, 30, 34, 38, 41. Печалби: 6 - 1 по 691 453.50 лв., 5 - 11 по 926.70 лв., 4 - 411 по 24.80 лв., 3 - 5418 по 2.70 лв. ДЖАКПОТ: 300 000.00 лв.







"5 от 35"



I теглене: 2, 8, 11, 14, 28. Печалби: 5 - 1 по 23 215.80 лв., 4 - 322 по 63.10 лв., 3 - 8611 по 3.40 лв.; II теглене: 9, 12, 17, 20, 26. Печалби: 5 - 4 по 5803.90 лв., 4 - 428 по 47.50 лв., 3 - 9736 по 3.00 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 7, 8. Цифра: 0, 8, 4. Печалби: 3 - няма, 2 - 617 по 34.20 лв. ДЖАКПОТ: 21 104.45 лв.







"Зодиак"



Числа: 12, 15, 16, 28, 39. Зодия: 4. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 18 по 100.00 лв., 3 - 151 по 10.00 лв., 2+1 - 220 по 5.00 лв., 1+1 - 1240 по 1.50 лв., 2 - 2618 по 1.00 лв., 0+1 - 1846 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 37; Месец: 07; Дата: 11; Ден: 7. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 1 по 404.90 лв., група 4 - няма, група 5 - 4 по 63.30 лв., група 6 - 2 по 101.20 лв., група 7 - 7 по 36.20 лв., група 8 - 20 по 10.10 лв., група 9 - 48 по 6.30 лв., група 10 - 88 по 4.00 лв., група 11 - 100 по 4.10 лв., група 12 - 213 по 2.40 лв., група 13 - 624 по 1.70 лв., група 14 - 1307 по 1.30 лв., група 15 - 2222 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: 8117.17 лв.



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