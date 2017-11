През 2030 г. Фандъкова удари в земята Борисов

сандос 08 Ноември 2017 12:25 Интересно, как Мелбърн, който е към 5млн. души и автомобилен парк с този на цяла България - 4 млн. мпс-та (с големите "мак"-ове които бълват като локомотиви) и няма никакви норми за газове, години наред е в десетката на "The most livable city in the world"?