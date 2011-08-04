СТАТИСТИКА

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ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ

"Септември"1:0"Пирин"
(Галчев 9)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"113134:836
2. "ЦСКА-СОФИЯ"104135:1134
3. "ЛЕВСКИ"84319:828
4. "БОТЕВ"74427:2025
5. "БЕРОЕ"66316:1324
6. "ВЕРЕЯ"72615:1723
7. "ЧЕРНО МОРЕ"63617:1521
8. "ЛОКОМОТИВ"62714:2320
9. "СЕПТЕМВРИ"61811:2019
10. "СЛАВИЯ"45619:2317
11. "ЕТЪР"36613:1915
12. "ПИРИН"27612:1413
13. "ДУНАВ"2589:2111
14. "ВИТОША"02138:372

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море");
4 гола - Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Мартин Камбуров ("Берое"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Марселиньо и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");

В следващия кръг - 17 ноември (петък), 17.30 ч.: "Славия" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); 18 ноември (събота), 13 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема"); от 15 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 19 ноември (неделя), 15 ч.: "Дунав" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Левски" (по "Диема спорт"); 20 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Етър" (по "Диема спорт").

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