СТАТИСТИКА

|"Септември"
|1:0
|"Пирин"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|11
|3
|1
|34:8
|36
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|10
|4
|1
|35:11
|34
|3. "ЛЕВСКИ"
|8
|4
|3
|19:8
|28
|4. "БОТЕВ"
|7
|4
|4
|27:20
|25
|5. "БЕРОЕ"
|6
|6
|3
|16:13
|24
|6. "ВЕРЕЯ"
|7
|2
|6
|15:17
|23
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|6
|3
|6
|17:15
|21
|8. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|2
|7
|14:23
|20
|9. "СЕПТЕМВРИ"
|6
|1
|8
|11:20
|19
|10. "СЛАВИЯ"
|4
|5
|6
|19:23
|17
|11. "ЕТЪР"
|3
|6
|6
|13:19
|15
|12. "ПИРИН"
|2
|7
|6
|12:14
|13
|13. "ДУНАВ"
|2
|5
|8
|9:21
|11
|14. "ВИТОША"
|0
|2
|13
|8:37
|2
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море");
4 гола - Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Мартин Камбуров ("Берое"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Марселиньо и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");
В следващия кръг - 17 ноември (петък), 17.30 ч.: "Славия" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); 18 ноември (събота), 13 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема"); от 15 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 19 ноември (неделя), 15 ч.: "Дунав" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Левски" (по "Диема спорт"); 20 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Етър" (по "Диема спорт").