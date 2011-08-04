СТАТИСТИКА



"Септември" 1:0 "Пирин" (Галчев 9)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 11 3 1 34:8 36 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 10 4 1 35:11 34 3. "ЛЕВСКИ" 8 4 3 19:8 28 4. "БОТЕВ" 7 4 4 27:20 25 5. "БЕРОЕ" 6 6 3 16:13 24 6. "ВЕРЕЯ" 7 2 6 15:17 23 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 6 3 6 17:15 21 8. "ЛОКОМОТИВ" 6 2 7 14:23 20 9. "СЕПТЕМВРИ" 6 1 8 11:20 19 10. "СЛАВИЯ" 4 5 6 19:23 17 11. "ЕТЪР" 3 6 6 13:19 15 12. "ПИРИН" 2 7 6 12:14 13 13. "ДУНАВ" 2 5 8 9:21 11 14. "ВИТОША" 0 2 13 8:37 2

ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

7 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое");

5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море");

4 гола - Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Мартин Камбуров ("Берое"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Марселиньо и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");

3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");

2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Густаво Кампаняро, Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");



В следващия кръг - 17 ноември (петък), 17.30 ч.: "Славия" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); 18 ноември (събота), 13 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема"); от 15 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 19 ноември (неделя), 15 ч.: "Дунав" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Левски" (по "Диема спорт"); 20 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Етър" (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ(Галчев 9)КЛАСИРАНЕ 212