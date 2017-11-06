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06 Ноември 2017 20:18
Тоя "Иж" доста грубоватичък изглежда на снимката... не знам как е като двигател и окачване, но като дизайн, видно е, е голямо дърво! Чакам момента когато руските автомобили ще догонят по качество руските ракети и танкове...
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06 Ноември 2017 20:46
https://omoimot.ru/journal/news/771-Novye_mototsikly_IZH_na_vystavke_Armiya_2017
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06 Ноември 2017 22:51
Не мога да разбера нещо от Т34ли има в него , от БТР ли ама доста навъсен изглежда .