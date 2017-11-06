Доси 06 Ноември 2017 20:18 Тоя "Иж" доста грубоватичък изглежда на снимката... не знам как е като двигател и окачване, но като дизайн, видно е, е голямо дърво! Чакам момента когато руските автомобили ще догонят по качество руските ракети и танкове...