ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 88-И ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 5, 7, 15, 21, 28, 37. Печалби: 6 - 1 по 4 716 177.40 лв., 5 - 13 по 1915.80 лв., 4 - 802 по 31.10 лв., 3 - 12 589 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"6 от 42"



Числа: 17, 18, 20, 34, 37, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 5418.60 лв., 4 - 341 по 31.80 лв., 3 - 5323 по 2.90 лв. ДЖАКПОТ: 673 978.60 лв.







"5 от 35"



I теглене: 6, 8, 13, 21, 30. Печалби: 5 - 4 по 6042.50 лв., 4 - 291 по 72.70 лв., 3 - 8693 по 3.50 лв.; II теглене: 8, 17, 24, 26, 30. Печалби: 5 - 1 по 24 170.00 лв., 4 - 285 по 74.20 лв., 3 - 8283 по 3.70 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 5, 8. Цифра: 0, 7, 4. Печалби: 3 - 4 по 5912.30 лв., 2 - 1347 по 17.60 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 11, 20, 21, 23, 41. Зодия: 4. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 19 по 100.00 лв., 3 - 130 по 10.00 лв., 2+1 - 187 по 5.00 лв., 1+1 - 1229 по 1.50 лв., 2 - 2345 по 1.00 лв., 0+1 - 2357 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 48; Месец: 02; Дата: 25; Ден: 5. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 496.70 лв., група 3 - няма, група 4 - 4 по 62.10 лв., група 5 - 4 по 62.10 лв., група 6 - 7 по 28.40 лв., група 7 - 18 по 13.80 лв., група 8 - 27 по 7.40 лв., група 9 - 32 по 9.30 лв., група 10 - 90 по 3.90 лв., група 11 - 169 по 2.40 лв., група 12 - 200 по 2.50 лв., група 13 - 480 по 2.20 лв., група 14 - 1200 по 1.40 лв., група 15 - 2581 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 6497.73 лв.







ТОТО 1







"13 срещи"



Знаци: Х, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Печалби: 13 - няма, 12 - 4 по 152.30 лв., 11 - 40 по 19.00 лв., 10 - 226 по 4.70 лв. ДЖАКПОТ: 2309.54 лв.







"10 от 10"



Знаци: 2, 1, 2, Х, 1, 1, 2, Х, 2, 2. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 2280.15 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 2, 1, Х, 2, 2, Х, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Печалби: 12 - 3 по 4092.00 лв., 11 - 74 по 21.20 лв. ДЖАКПОТ: няма.



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