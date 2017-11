Три наши филма ще се борят за европейските "Оскари" Кадър от филма"Безбог" на Ралица Петрова.



"Безбог" на Ралица Петрова е номиниран за европейско откритие на годината. Филмът стартира в Локарно, където спечели голямата награда, след което триумфира на редица световни и национални фестивали. Спечели "Златна роза" за най добър филм във Варна и Голямата награда на "София Филм фест 2017". "Пощальонът" на Томислав Христов, участвал с успех на фестивала IDFA в Амстердам, е номиниран за европейска филмова награда за документален филм. Копродукцията на Белгия, Холандия и България "Белгийският крал" ще се бори за комедийния приз, като има сериозни шансове за успех.



Сред останалите номинации за най-добър европейски филм са "Нелюбов" на Андрей Звягинцев, "120 удара в минута" на Робен Кампийо, който ще видим в рамките на Филмовите дни ЛУКС през декември, "Другата страна на надеждата" - творбата на Аки Каурисмаки, която беше представена в програмата на 21-вия "София филм фест" през март, On Body And Soul на унгарската режисьорка Илдико Еньеди, спечелил "Златна мечка" в Берлин, както и "Квадратът" на Рубен Остлунд, носител на "Златната палма" от Кан 2017. Българската кандидатура в областта на документалистиката ще се бори с Austerlitz на Сергей Лозница, Communion на полската режисьорка Анна Замецка, La Chana със сценарист и режисьор Лучия Стойевич и Stranger In Paradise на холандеца Гуидо Хендрикс. Европейската филмова академия и EFA Productions обявиха на фестивала в Севиля номинациите във всички категории за 30-те европейски филмови награди, които ще се връчат на официална церемония на 9 декември в Берлин. За първи път в историята на наградите три български филма ще претендират за европейска филмова награда, съобщиха от международния "София филм фест"."Безбог" на Ралица Петрова е номиниран за европейско откритие на годината. Филмът стартира в Локарно, където спечели голямата награда, след което триумфира на редица световни и национални фестивали. Спечели "Златна роза" за най добър филм във Варна и Голямата награда на "София Филм фест 2017". "Пощальонът" на Томислав Христов, участвал с успех на фестивала IDFA в Амстердам, е номиниран за европейска филмова награда за документален филм. Копродукцията на Белгия, Холандия и България "Белгийският крал" ще се бори за комедийния приз, като има сериозни шансове за успех.Сред останалите номинации за най-добър европейски филм са "Нелюбов" на Андрей Звягинцев, "120 удара в минута" на Робен Кампийо, който ще видим в рамките на Филмовите дни ЛУКС през декември, "Другата страна на надеждата" - творбата на Аки Каурисмаки, която беше представена в програмата на 21-вия "София филм фест" през март, On Body And Soul на унгарската режисьорка Илдико Еньеди, спечелил "Златна мечка" в Берлин, както и "Квадратът" на Рубен Остлунд, носител на "Златната палма" от Кан 2017. Българската кандидатура в областта на документалистиката ще се бори с Austerlitz на Сергей Лозница, Communion на полската режисьорка Анна Замецка, La Chana със сценарист и режисьор Лучия Стойевич и Stranger In Paradise на холандеца Гуидо Хендрикс. 125