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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ
(Ст. Петков 54; Ив. Минчев 26)
(Ал. Ем. Александров 28, Бадара 71)
(Камбуров 50; Будинов 59)
(Ж. Гомес 38)
(Г. Илиев 21; Бенгюзов 72, Валери Домовчийски 75)
|"Лудогорец"
|снощи
|"ЦСКА-София"
(17.30 ч., на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|11
|3
|0
|33:6
|36
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|9
|4
|1
|33:10
|31
|3. "ЛЕВСКИ"
|8
|4
|3
|19:8
|28
|4. "БОТЕВ"
|7
|4
|4
|27:20
|25
|5. "БЕРОЕ"
|6
|6
|3
|16:13
|24
|6. "ВЕРЕЯ"
|7
|2
|6
|15:17
|23
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|6
|3
|6
|17:15
|21
|8. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|2
|7
|14:23
|20
|9. "СЛАВИЯ"
|4
|5
|6
|19:23
|17
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|5
|1
|8
|10:20
|16
|11. "ЕТЪР"
|3
|6
|6
|13:19
|15
|12. "ПИРИН"
|2
|7
|5
|12:13
|13
|13. "ДУНАВ"
|2
|5
|8
|9:21
|11
|14. "ВИТОША"
|0
|2
|13
|8:37
|2
ГОЛМАЙСТОРИ
12 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море");
4 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Мартин Камбуров ("Берое"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Марселиньо и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Борис Галчев, Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");
В следващия кръг - 17 ноември (петък), 17.30 ч.: "Славия" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); 18 ноември (събота), 13 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема"); от 15 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 19 ноември (неделя), 15 ч.: "Дунав" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Левски" (по "Диема спорт"); 20 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Етър" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХIV КРЪГ
|"Лудогорец II"
|1:0
|"Монтана"
|"Струмска слава"
|1:2
|"Поморие"
|"Локо" (ГО)
|3:0
|"Черноморец"
|"Царско село"
|5:1
|"Нефтохимик"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|9
|3
|2
|19:10
|30
|2. "ЦАРСКО СЕЛО"
|8
|4
|2
|27:13
|28
|3. "ЛОКО" (СФ)
|8
|3
|3
|24:12
|27
|4. "МОНТАНА"
|7
|2
|5
|21:11
|23
|5. "ЛОКО" (ГО)
|6
|4
|4
|25:22
|22
|6. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|6
|4
|4
|18:16
|22
|7. "ЛИТЕКС"
|6
|3
|5
|15:15
|21
|8. "ОБОРИЩЕ"
|6
|3
|5
|14:10
|21
|9. "НЕСЕБЪР"
|6
|2
|5
|22:20
|20
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|4
|5
|20:21
|19
|11. "ПОМОРИЕ"
|4
|6
|4
|18:16
|18
|12. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|4
|6
|4
|15:17
|18
|13. "МАРИЦА"
|5
|2
|7
|18:23
|17
|14. "СТРУМСКА СЛАВА"
|4
|0
|10
|16:26
|12
|15. "СОЗОПОЛ"
|2
|3
|9
|10:24
|9
|16. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|12
|8:33
|4
В следващия кръг - 18 ноември (събота), 14.30 ч.: "Оборище" - "Струмска слава", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Глб), "Нефтохимик" - "Созопол" (в Българово), "Черноморец" (Балч) - "Царско село", "Несебър" - "Локомотив" (ГО); 19 ноември (неделя), 12.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (Вр) (в Чипровци) (по "Диема спорт"); от 14.30 ч.: "Марица" - "Лудогорец II", "Поморие" - "Литекс" (на ст. "Лазур").