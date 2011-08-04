СТАТИСТИКА



"Ботев" (Пд) 1:1 "Славия" (Ст. Петков 54; Ив. Минчев 26)



"Етър" 2:0 "Витоша" (Ал. Ем. Александров 28, Бадара 71)



"Берое" 1:1 "Дунав" (Камбуров 50; Будинов 59)



"Левски" 1:0 "Локо" (Пд) (Ж. Гомес 38)



"Черно море" 1:2 "Верея" (Г. Илиев 21; Бенгюзов 72, Валери Домовчийски 75)



"Лудогорец" снощи "ЦСКА-София"

"Септември" днес "Пирин" (17.30 ч., на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 11 3 0 33:6 36 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 9 4 1 33:10 31 3. "ЛЕВСКИ" 8 4 3 19:8 28 4. "БОТЕВ" 7 4 4 27:20 25 5. "БЕРОЕ" 6 6 3 16:13 24 6. "ВЕРЕЯ" 7 2 6 15:17 23 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 6 3 6 17:15 21 8. "ЛОКОМОТИВ" 6 2 7 14:23 20 9. "СЛАВИЯ" 4 5 6 19:23 17 10. "СЕПТЕМВРИ" 5 1 8 10:20 16 11. "ЕТЪР" 3 6 6 13:19 15 12. "ПИРИН" 2 7 5 12:13 13 13. "ДУНАВ" 2 5 8 9:21 11 14. "ВИТОША" 0 2 13 8:37 2

ГОЛМАЙСТОРИ

12 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

7 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");

6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое");

5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море");

4 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Мартин Камбуров ("Берое"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Марселиньо и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");

3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Борис Галчев, Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");

2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");



В следващия кръг - 17 ноември (петък), 17.30 ч.: "Славия" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); 18 ноември (събота), 13 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема"); от 15 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 19 ноември (неделя), 15 ч.: "Дунав" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Левски" (по "Диема спорт"); 20 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Етър" (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, ХIV КРЪГ



"Лудогорец II" 1:0 "Монтана"

"Струмска слава" 1:2 "Поморие"

"Локо" (ГО) 3:0 "Черноморец"

"Царско село" 5:1 "Нефтохимик"

"Ботев" (Глб) 1:1 "Марица"

"Ботев" (Вр) 1:0 "Оборище"

"Созопол" 0:0 "Локо" (Сф)

"Литекс" 1:0 "Несебър"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" (ВР) 9 3 2 19:10 30 2. "ЦАРСКО СЕЛО" 8 4 2 27:13 28 3. "ЛОКО" (СФ) 8 3 3 24:12 27 4. "МОНТАНА" 7 2 5 21:11 23 5. "ЛОКО" (ГО) 6 4 4 25:22 22 6. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 6 4 4 18:16 22 7. "ЛИТЕКС" 6 3 5 15:15 21 8. "ОБОРИЩЕ" 6 3 5 14:10 21 9. "НЕСЕБЪР" 6 2 5 22:20 20 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 4 5 20:21 19 11. "ПОМОРИЕ" 4 6 4 18:16 18 12. "БОТЕВ" (ГЛБ) 4 6 4 15:17 18 13. "МАРИЦА" 5 2 7 18:23 17 14. "СТРУМСКА СЛАВА" 4 0 10 16:26 12 15. "СОЗОПОЛ" 2 3 9 10:24 9 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 12 8:33 4

В следващия кръг - 18 ноември (събота), 14.30 ч.: "Оборище" - "Струмска слава", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Глб), "Нефтохимик" - "Созопол" (в Българово), "Черноморец" (Балч) - "Царско село", "Несебър" - "Локомотив" (ГО); 19 ноември (неделя), 12.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (Вр) (в Чипровци) (по "Диема спорт"); от 14.30 ч.: "Марица" - "Лудогорец II", "Поморие" - "Литекс" (на ст. "Лазур").



ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ(Ст. Петков 54; Ив. Минчев 26)(Ал. Ем. Александров 28, Бадара 71)(Камбуров 50; Будинов 59)(Ж. Гомес 38)(Г. Илиев 21; Бенгюзов 72, Валери Домовчийски 75)(17.30 ч., на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 56