:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Шампионите не успяха да изравнят, макар да бяха с човек повече 25 минути
В публикувани от Гордън Браун мемоари се казва, че таен доклад на американското разузнаване за оръжията не е бил показан на кабинета на Тони Блеър
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 354,901,268
Активни 1,273
Страници 94,872
За един ден 1,302,066
СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ

"Ботев" (Пд)1:1"Славия"
(Ст. Петков 54; Ив. Минчев 26)

"Етър"2:0"Витоша"
(Ал. Ем. Александров 28, Бадара 71)

"Берое"1:1"Дунав"
(Камбуров 50; Будинов 59)

"Левски"1:0"Локо" (Пд)
(Ж. Гомес 38)

"Черно море"1:2"Верея"
(Г. Илиев 21; Бенгюзов 72, Валери Домовчийски 75)

"Лудогорец"снощи"ЦСКА-София"

"Септември"днес"Пирин"
(17.30 ч., на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"113033:636
2. "ЦСКА-СОФИЯ"94133:1031
3. "ЛЕВСКИ"84319:828
4. "БОТЕВ"74427:2025
5. "БЕРОЕ"66316:1324
6. "ВЕРЕЯ"72615:1723
7. "ЧЕРНО МОРЕ"63617:1521
8. "ЛОКОМОТИВ"62714:2320
9. "СЛАВИЯ"45619:2317
10. "СЕПТЕМВРИ"51810:2016
11. "ЕТЪР"36613:1915
12. "ПИРИН"27512:1313
13. "ДУНАВ"2589:2111
14. "ВИТОША"02138:372

ГОЛМАЙСТОРИ
12 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
7 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Ивайло Димитров ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София");
6 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Педро Еуженио ("Берое");
5 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море");
4 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Мартин Камбуров ("Берое"), Иван Минчев ("Славия"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Лъчезар Балтанов, Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Григор Долапчиев ("Витоша"), Марселиньо и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Станислав Костов ("Пирин");
3 гола - Жорди Гомес ("Левски"), Борис Галчев, Крис Гади и Мартин Тошев ("Септември"), Валери Домовчийски, Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър");
2 гола - Дуде Н`Донгала ("Ботев"), Юлиан Ненов и Васил Шопов ("Дунав"), Дино Мартинович, Веселин Марчев, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто, Кирил Десподов и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Илиев, Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша");

В следващия кръг - 17 ноември (петък), 17.30 ч.: "Славия" - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); 18 ноември (събота), 13 ч.: "Пирин" - "Берое" (по "Диема"); от 15 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 19 ноември (неделя), 15 ч.: "Дунав" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Левски" (по "Диема спорт"); 20 ноември (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Етър" (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, ХIV КРЪГ

"Лудогорец II"1:0"Монтана"

"Струмска слава"1:2"Поморие"

"Локо" (ГО)3:0"Черноморец"

"Царско село"5:1"Нефтохимик"

"Ботев" (Глб)1:1"Марица"

"Ботев" (Вр)1:0"Оборище"

"Созопол"0:0"Локо" (Сф)

"Литекс"1:0"Несебър"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)93219:1030
2. "ЦАРСКО СЕЛО"84227:1328
3. "ЛОКО" (СФ)83324:1227
4. "МОНТАНА"72521:1123
5. "ЛОКО" (ГО)64425:2222
6. "ЧЕРНОМОРЕЦ"64418:1622
7. "ЛИТЕКС"63515:1521
8. "ОБОРИЩЕ"63514:1021
9. "НЕСЕБЪР"62522:2020
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"54520:2119
11. "ПОМОРИЕ"46418:1618
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)46415:1718
13. "МАРИЦА"52718:2317
14. "СТРУМСКА СЛАВА"401016:2612
15. "СОЗОПОЛ"23910:249
16. "НЕФТОХИМИК"11128:334

В следващия кръг - 18 ноември (събота), 14.30 ч.: "Оборище" - "Струмска слава", "Локомотив" (Сф) - "Ботев" (Глб), "Нефтохимик" - "Созопол" (в Българово), "Черноморец" (Балч) - "Царско село", "Несебър" - "Локомотив" (ГО); 19 ноември (неделя), 12.30 ч.: "Монтана" - "Ботев" (Вр) (в Чипровци) (по "Диема спорт"); от 14.30 ч.: "Марица" - "Лудогорец II", "Поморие" - "Литекс" (на ст. "Лазур").

56
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД