Кино

Предпремиера:

Възвишение,

прожектира се в Сине гранд, Синема сити, Арена и Дом на киното



Премиери:

Дивата река,

прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена



Асансьор за пациенти,

прожектира се в Дом на киното и Филмотечно кино Одеон



Синема сити Парадайз

Тор: Рагнарок 3D 4DX: 11:20 (днес и утре), 14:00, 16:40, 19:20, 22:00, 3D: 12:00 (днес и утре), 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:00, 21:10, 22:40, Вездесъщият, 14:20, 16:45, 19:10, 20:50, 21:40, Възвишение, 21:00, Емоджи: Филмът 2D: 11:50 (днес и утре), 13:50, 15:40, XII "А": 12:20 (днес и утре), 19:15, Линия на смъртта, 13:20, Довереникът на кралицата, 17:00, Треска за лалета, 13:00, 15:10, 17:30, 19:40, 22:00, Шантаво семейство, 12:10 (днес и утре), 14:10, Всички мои мъже, 21:50, Kingsman: Златният кръг, 21:20, Честита смърт, 13:15, 15:20, 17:20, 19:30, 21:30, Снежния човек, 15:50, 19:20, 21:45, My Little Pony: Филмът, 11:30 (днес и утре), 13:30, 17:30, Дивата река, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Блейд Рънър 2049, 15:30, 18:40, Lego Ninjago: Филмът 2D: 12:30 (днес и утре), 14:50, Геобуря, 13:00, 15:15, 16:10, 17:30, 18:45, 19:50, 21:00, 22:10, Пъзелът, 18:20, 20:20, 22:20, Малкият вампир 3D: 13:00, 17:10, 2D: 11:00 (днес и утре), 15:10, 19:00

Постановка на Кралския театър в Лондон: Ничия земя, днес 19:00





Синема сити

Вездесъщият, 16:15, 19:00, 21:30, Възвишение, 19:30, Емоджи: Филмът 2D: 12:30 (днес и утре), 14:30, 16:20, XII "А", 14:20, Тор: Рагнарок 3D: 11:10 (днес и утре), 13:00, 13:50, 15:40, 16:30, 18:15, 19:10, 20:50, 21:50, То, 13:00, Линия на смъртта, 15:20, Довереникът на кралицата, 20:40, Треска за лалета, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, Шантаво семейство, 11:00 (днес и утре), 13:00, Крадци на ядки 2: Луди по природа, 13:10, Снежния човек, 16:00, 19:20, 21:45, Честита смърт, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 22:00, My Little Pony: Филмът, 12:15 (днес и утре)1 15:00, 17:15, Дивата река, 13:00, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20, Блейд Рънър 2049, 18:10, 21:20, Lego Ninjago: Филмът 2D: 11:40 (днес и утре), 13:50, Геобуря, 12:00 (днес и утре), 14:15, 16:30, 17:30, 18:45, 19:50, 21:00, 22:10, Пъзелът, 18:30, 20:30, 22:30, Малкият вампир 3D: 13:30, 2D: 11:20 (днес и утре), 15:10, 17:00, 18:50

Постановка на Кралския театър в Лондон: Ничия земя, днес 19:00

Постановка на Метрополитен опера: Вълшебната флейта, сряда 19:00

IMAX

Тор: Рагнарок IMAX 3D: 12:00 (днес и утре), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40



Арена де лукс България мол

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: Hans Zimmer Live in Prague, днес 20:00, Lego Ninjago: Филмът, 2D: 11:30, 13:45, 3D: 11:30, 13:45, Блейд Рънър 2049, 12:30, 15:45, 19:00, 22:15, Вездесъщият, 17:00, 19:30, 22:00, Възвишение, 20:30 (само в сряда и четвъртък), 20:30, Геобуря 3D: 12:15, 14:30, 16:50, 19:15, 21:45, Довереникът на кралицата, 13:30, Емоджи: Филмът, 11:00, 13:00, 15:00, Снежния човек, 16:00, Тор: Рагнарок 3D: 12:00, 13:15, 14:40, 16:00, 17:20, 18:40, 21:30, 22:40, Треска за лалета, 18:10, 20:20, 22:30, Честита смърт, 16:10, 18:30



Arena The Mall

Hans Zimmer Live in Prague, днес 20:00, Lego Ninjago: Филмът, 12:45, 15:00, My Little Pony: Филмът, 11:40, Блейд Рънър 2049, 16:45, Вездесъщият, 17:15, 19:45, 22:15, Възвишение, 20:30 (само в сряда и четвъртък), 20:30, Геобуря 3D: 12:20, 13:45, 14:50, 16:00, 17:10, 18:15, 19:30, 20:10, 21:50, Дивата река, 12:30, 14:45, 17:00, 19:30, Емоджи: Филмът, 12:15, 14:30, Малкият вампир, 11:00, 13:10, 15:10, 17:10, Пъзелът, 21:30, 22:45, Снежния човек, 21:45, Тор: Рагнарок 3D, 12:00, 13:00, 14:40, 15:40, 16:30, 17:20, 18:20, 19:10, 21:00, 22:00, 22:40, Треска за лалета, 12:00, 14:15, 19:15, Честита смърт, 14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30



Арена Младост

XII "А", 16:30, Hans Zimmer Live in Prague, днес 20:00, Kingsman: Златният кръг, 20:45, Lego Ninjago: Филмът, 2D: 11:30, 12:10, 16:20; 3D: 16:00, 18:10, My Little Pony: Филмът, 12:45, 15:10 (днес и утре), 12:45, 15:00, Блейд Рънър 2049, 17:50, 21:00, 16:15, 18:45, 21:15, Възвишение 20:30 (само в сряда и четвъртък), 20:30, Геобуря 3D: 12:10, 13:45, 14:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:20, 19:15, 19:50, 20:40, 21:45, 22:30, Дивата река, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, Довереникът на кралицата, 17:45, Емоджи: Филмът, 11:30, 13:30, 15:30 (днес и утре), Малкият вампир, 3D: 11:00 (днес и утре), 13:10, 15:15, 17:20, Пъзелът, 19:30, 21:30, Снежния човек, 19:45, 22:10, Тор: Рагнарок IMAX 3D: 12:00, 14:40, 17:20, 22:40, 3D: 11:10, 12:40, 13:50, 15:20, 16:30, 18:00, 19:10, 20:50, 22:00, Треска за лалета, 16:10, 18:20, 20:10, 22:30, Честита смърт, 17:40, 20:15, 22:20, Шантаво семейство 3D, 11:45, 13:50 (днес и утре), 12:00, 14:15

Оперна постановка: Бохеми, сряда 19:00





Арена Запад

Hans Zimmer Live in Prague, днес 20:00, XII "А", 13:30 (днес и утре), Kingsman: Златният кръг, 22:30 (днес), 20:30 (утре, понеделник, вторник, четвъртък), Lego Ninjago: Филмът, 12:15, 15:10, My Little Pony: Филмът, 12:30, 14:45 (днес и утре), Блейд Рънър 2049, 15:00, 18:10, 21:15, Вездесъщият, 14:00 (днес и утре), 16:30, 19:00, 21:30, Всички мои мъже, 15:40, Възвишение, 20:30 (само в сряда и четвъртък), 20:30, Геобуря 3D: 11:30, 12:15, 13:45, 14:30, 16:00, 16:45, 17:15, 18:30, 19:00, 19:30, 20:45, 21:15, 21:50, Дивата река, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, Довереникът на кралицата, 17:45, Емоджи: Филмът, 11:45, 12:00 (днес и утре), 14:15, 16:15, 18:15, Линия на смъртта, 20:10, Малкият вампир, 11:10, 13:15, 15:20, 17:30, Пъзелът, 19:45, 21:45, Снежния човек, 16:50, 19:20, 22:00, Тор: Рагнарок 3D: 11:50, 12:50, 13:45, 14:30, 15:30, 16:30, 17:15, 18:15, 19:10, 20:00, 21:00, 22:00, 22:45, Треска за лалета, 17:00, 19:10, 21:20, Честита смърт, 17:45, 20:00, 22:15, Шантаво семейство 3D, 11:00, 13:00 (днес и утре),

Оперна постановка: Бохеми, сряда 19:00





Дом на киното

Предпремиера: Възвишение, сряда 20:45, четвъртък 21:05,

Премиера: Асансьор за пациенти, утре 17:00, вторник 21:00, сряда 17:30,

И още: A Common Connection, вторник 19:00, Белезите на времето, вторник 20:00, Вездесъщият, понеделник 20:05, вторник 16:45, четвъртък 14:00, Императорът, днес 11:30, Лъвкрафт, утре 19:30, Пеле: Раждането на една легенда, сряда 15:30, Рай, сряда, 13:15, четвъртък 16:00, Сафари, сряда 19:00, Солта на земята, днес 16:00, вторник 14:30, Съвременни интерпретации на класически произведения, днес 14:00, Франц, понеделник 15:45

София филм фест за учащи: Перфектни непознати, понеделник 18:00

So Independent: днес: Български късометражни филми 1, 18:00, Български късометражни филми 2, 20:00, Български късометражни филми 3, 22:00, утре: В преследване на тишината, 14:00, Йогините, 16:00, Призови ме с твоето име, 20:30

Седмица на корейското кино: Зелени дни, утре 16:00, Детектив К, четвъртък 18:30



Филмотечно кино Одеон

днес: 13.45 Изгубеният град Z, 16.15 Асансьор за пациенти, 18.00 So Independent: Под арктическо небе, 20.00 Призови ме с твоето име, утре: 13.45 Асансьор за пациенти, 15.30 Изгубеният град Z, 18.00 So Independent: Жената на пазача на зоопарка, 20.30 109 часа, понеделник: 14.30 Вездесъщият, 16.45 Асансьор за пациенти, 18.30 Документална премиера: Пътят на воина, 20.15 Изгубеният град Z, вторник: 13.45 Асансьор за пациенти, 15.30 Изгубеният град Z, 18.00 Пройко Прорйков: Етюд I - 1968, Голямото преследане, Звезден прах, Прелюд, Вражда, Кравата, Цирк Глория, Пеещите каубои, Приятели от далече, 20.30 Вездесъщият, сряда: 13.30 Рай, 16.00 Вездесъщият, 18.15 Асансьор за пациенти, 20.00 Изгубеният град Z, четвъртък: 14.30 Не се сърди, човече, 16.00 Вездесъщият, 18.15 Изгубеният град Z, 20.45 Асансьор за пациенти



В Пловдив

Арена мол Марково тепе

Hans Zimmer Live in Prague, днес 20:00, Lego Ninjago: Филмът, 2D: 13:00, Блейд Рънър 2049, 21:45 до вторник, в понеделник от 22:30, Вездесъщият, 17:45, Възвишение, 20:30, Геобуря 3D, 12:30, 14:45, 17:00, 19:30, 22:00: Дивата река, 13:10, 15:40, 18:00, 19:45, Малкият вампир, 11:00, 13:10, 15:15, 17:30, Снежния човек, 22:15, Тор: Рагнарок IMAX 3D: 13:40, 16:20, 19:00, 21:40, вторник, сряда и четвъртък от 12:00, 14:40, 17:20, 22:40, 3D: 13:20, 16:00, 18:45, 21:30, Честита смърт, 15:30, 20:20, 22:30

Оперна постановка: Бохеми, сряда 19:00





Синема сити

Тор: Рагнарок 3D 4DX: 11:20 (днес и утре), 14:00, 16:40, 19:20, 22:00, 3D: 12:00 (днес и утре), 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:00, 21:10, 22:40, Вездесъщият, 19:30, 22:00, Възвишение, 19:00, Емоджи: Филмът 2D, 11:30 (днес и утре), 14:20, XII "А", 15:00, Линия на смъртта, 12:45 (днес и утре), Треска за лалета, 14:40, 16:50, 19:10, 21:20, Шантаво семейство, 12:10 (днес и утре), Всички мои мъже, 16:20, Честита смърт, 13:20 (днес и утре), 15:40, 17:40, 19:40, 21:50, Снежния човек, 19:00, 21:30, My Little Pony: Филмът, 12:30 (днес и утре), 15:20, 17:30, Дивата река, 13:15, 15:30, 17:45, 20:10, 22:20, Lego Ninjago: Филмът 2D: 11:20 (днес и утре), 13:30, Геобуря, 13:00, 15:15, 17:30, 18:40, 19:50, 21:00, 22:10, Пъзелът, 17:00, 20:30, 22:30, Малкият вампир 3D: 16:40, 2D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 14:50, 18:30

Постановка на Кралския театър в Лондон: Ничия земя, днес 19:00



Във Варна

Арена Гранд мол

Kingsman: Златният кръг, 21:00 (до вторник), Lego Ninjago: Филмът, 2D: 11:15, 12:30, 13:40, My Little Pony: Филмът, 13:10, 15:40, Блейд Рънър 2049, 15:45, 19:00, 22:15, 19:00 Вездесъщият, 13:20, 15:15, 18:15, 20:45, Всички мои мъже, 13:00, 17:40, Възвишение, 20:30 (само в сряда и четвъртък), 20:30, Геобуря 3D: 12:30, 14:50, 17:15, 19:30, 21:45, Довереникът на кралицата, 16:40, Емоджи: Филмът, 12:20, 14:30, 16:45, Линия на смъртта, 16:00, Пъзелът, 19:50, 21:40, 22:00, Снежния човек, 15:00, 17:45, 19:10, Тор: Рагнарок IMAX3D: 12:00, 14:40, 17:20, 22:40, 3D: 13:30, 16:10, 18:50, 21:30, Треска за лалета, 18:00, 20:15, 22:30

Оперна постановка: Бохеми, сряда 19:00



Арена мол

Hans Zimmer Live in Prague, днес 20:00, Lego Ninjago: Филмът, 14:15, My Little Pony: Филмът, 12:00, Блейд Рънър 2049, 20:15, в сряда иш четвъртък от 22:30, Вездесъщият, 16:30, 19:00, 21:30, Възвишение, 19:30 (само в сряда и четвъртък), 19:30, Геобуря 3D: 13:00, 15:20, 17:40, 18:45, 21:15, 22:20, Дивата река, 12:40, 15:00, 17:15, 19:45, 22:00, Емоджи: Филмът, 12:30, 14:40, 16:45, Малкият вампир, 11:15, 13:20, 15:30, 17:30, Тор: Рагнарок 3D, 11:30, 12:45, 14:10, 15:40, 16:50, 18:20, 19:30, 21:00, 22:15, Честита смърт, 13:45, 16:10, 18:15, 20:30, 22:30



В Бургас

Синема сити

Вездесъщият, 16:10, 18:50, 21:15, 17:00, 19:00, Възвишение, 17:00, 19:00, Емоджи: Филмът, 11:40 (днес и утре), 13:30, 15:30, XII "А", 13:45, Тор: Рагнарок 11:00 (днес и утре), 11:50 (днес и утре), 12:40 (днес и утре), 13:40, 14:30, 15:20, 16:20, 17:10, 18:00, 19:00, 19:50, 20:40, 21:40, 22:30, Шантаво семейство, 12:00 (днес и утре), Крадци на ядки 2: Луди по природа, 11:00 (днес и утре), Честита смърт, 13:10, 15:10, 17:30, 19:30, 21:30, Снежния човек, 19:20, 21:50, My Little Pony: Филмът, 12:10 (днес и утре), 14:10, 17:20, Дивата река, 13:20, 15:40, 17:50, 20:00, 22:15, Lego Ninjago: Филмът, 11:30 (днес и утре), 15:40, Геобуря, 14:00, 16:30, 18:45, 19:40, 21:00, 22:00, Пъзелът, 17:20, 20:20, 22:20, Малкият вампир 3D: 13:00, 16:40, 2D: 11:10 (днес и утре), 14:50, 18:30

Постановка на Кралския театър в Лондон: Ничия земя, днес 19:00







В Русе

Синема сити

Вездесъщият, 15:30, 19:00, 21:30, Възвишение, 19:00, Емоджи: Филмът, 11:50 (днес и утре), 14:00, 18:10, XII "А" , 14:10, Тор: Рагнарок 3D,11:00 (днес и утре), 12:00 (днес и утре), 13:10 (днес и утре), 14:40, 15:50, 17:15, 18:30, 19:50, 21:10, 22:30, Линия на смъртта, 20:50, Шантаво семейство, 11:30 (днес и утре), 13:30, Всички мои мъже, 16:20, Kingsman: Златният кръг, 18:00, Честита смърт, 15:00, 17:00, 20:10, 22:10, Снежния човек, 19:10, 21:40, My Little Pony: Филмът, 12:20 (днес и утре), 14:30, 16:40, Дивата река, 13:20 (днес и утре), 15:40, 17:50, 20:00, 22:10, Блейд Рънър 2049, 20:30, Lego Ninjago: Филмът, 12:40 (днес и утре), 16:00, Геобуря, 12:50 (днес и утре), 15:00, 17:15, 19:30, 21:50, Пъзелът, 18:20, 20:20, 22:20, Малкият вампир 3D: 13:00 (днес и утре), 16:50, 2D: 11:10 (днес и утре), 14:50, 18:40

Постановка на Кралския театър в Лондон: Ничия земя, днес 19:00



В Стара Загора

Арена Парк мол

Hans Zimmer Live in Prague, утре 20:00, Lego Ninjago: Филмът, 13:00, Блейд Рънър 2049, 15:30, 18:45, 22:00, Вездесъщият, 14:10, 16:45, 19:15, 21:45, Възвишение, 19:30, (само в сряда и четвъртък), 19:30, Геобуря, 14:00, 16:30, 18:50, 21:10, Емоджи: Филмът, 15:30, Линия на смъртта, 21:30, Малкият вампир, 13:10, 15:15, 17:15, 19:20, Тор: Рагнарок 3D, 14:40, 17:20, 22:40, Честита смърт, 17:30, 21:30, 22:30



Синема сити Вездесъщият, 13:20, 21:30, Възвишение, 19:00, Емоджи: Филмът, 11:00 (днес и утре), 15:10, XII "А", 14:20, Тор: Рагнарок 3D: 11:50 (днес и утре), 13:15, 14:30, 15:50, 17:10, 18:30, 19:45, 21:10, 22:30, Линия на смъртта, 12:00 (днес и утре), Шантаво семейство, 11:20 (днес и утре), Честита смърт, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, Снежния човек, 16:30, 21:00, My Little Pony: Филмът, 12:10 (днес и утре), 14:10, 16:20, Блейд Рънър 2049, 21:00, Lego Ninjago: Филмът 2D: 13:00, Геобуря, 17:00, 19:30, 21:45, Пъзелът, 18:20, 20:20, 22:20, Малкият вампир 3D: 13:30, 17:30, 2D: 11:40 (днес и утре), 15:30, 19:15

Постановка на Кралския театър в Лондон: Ничия земя, днес 19:00



