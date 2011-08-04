ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 87-И ТИРАЖ ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 22, 26, 35, 37, 41, 43. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 10 350.40 лв., 4 - 242 по 85.50 лв., 3 - 5722 по 5.10 лв. ДЖАКПОТ: 4 641 461.33 лв.







"6 от 42"



Числа: 1, 3, 4, 16, 35, 38. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 1883.30 лв., 4 - 191 по 49.30 лв., 3 - 4172 по 3.20 лв. ДЖАКПОТ: 655 400.46 лв.







"5 от 35"



I теглене: 12, 14, 15, 21, 24. Печалби: 5 - няма, 4 - 162 по 182.10 лв., 3 - 6352 по 5.90 лв.; II теглене: 8, 10, 19, 20, 26. Печалби: 5 - 1 по 21 459.30 лв., 4 - 222 по 84.60 лв., 3 - 7235 по 3.70 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 4, 5. Цифра: 1, 6, 9. Печалби: 3 - 4 по 11 449.10 лв., 2 - 742 по 29.30 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Тото 2 - Зодиак"



Числа: 1, 7, 16, 29, 30. Зодия: 1. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 1 по 500.00 лв., 3+1 - 17 по 100.00 лв., 3 - 212 по 10.00 лв., 2+1 - 276 по 5.00 лв., 1+1 - 1121 по 1.50 лв., 2 - 2882 по 1.00 лв., 0+1 - 1468 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Тото 2 - Рожден ден"



Година: 80; Месец: 12; Дата: 15; Ден: 1. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 1 по 385.10 лв., група 4 - 3 по 80.20 лв., група 5 - 7 по 34.40 лв., група 6 - 7 по 27.50 лв., група 7 - 22 по 10.90 лв., група 8 - 29 по 6.60 лв., група 9 - 39 по 7.40 лв., група 10 - 76 по 4.40 лв., група 11 - 159 по 2.40 лв., група 12 - 181 по 2.70 лв., група 13 - 454 по 2.20 лв., група 14 - 1232 по 1.30 лв., група 15 - 2083 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: 5256.04 лв.



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