Григор Димитров отпадна на 1/8-финал в Париж Българският тенисист си осигури рекордно класиране в световната ранглиста



След 2:20 минути битка на корта, Григор бе пред победа с 6:3 в третия сет, след като най-после успя да направи втория си пробив в подаването на Иснър при 3:2 в своя полза. Застанал на сервис за затваряне на мача обаче, българинът бе неузнаваем и допусна рибрейк след куп нелепи грешки и печелейки едва едно разигрване. Така се стигна до изравняване на геймовете и втори тайбрек в двубоя, в който нашият отново бъркаше наглед лесни топки.



Това бе втора победа на американеца над Григор в досегашните им три официални мача в АТР-надпревари. Въпреки неуспеха си обаче българинът ще се изкачи от понеделник поне с едно място в световната ранглиста. В момента той е шести в ранкинга на живо, а не може да падне по-надолу от седмо място. Рекордното класиране в кариерата му е осмата позиция, от която започна на надпреварата в Париж. Пред него предстоят и Финалите на АТР в Лондон.



За там се е запътил и следващият съперник на Иснър - Хуан Мартин дел Потро, който продължава похода си към последния турнир. Аржентинецът се класира за 1/4-финала във френската столица, след като отстрани със 7:5, 6:4 холандеца Робин Хаасе.



29-годишният шампион от US Open`09 е в невероятна серия от 16 победи в последните си 18 мача, а единствените му загуби са от Роджър Федерер (Швейц). Дел Потро беше 47-и в годишната класацията за Финалите на ATP преди US Open, а в момента е №10. Пред него са Стан Вавринка (Швейц), който няма да играе в Лондон, Давид Гофен (Бел) и Пабло Кареньо-Буста (Исп), който заема последното, 8-о място, даващо право на участие, а разликата между двамата е 20 точки.



