Писмо от "България"1 Буквата Ят и македонското девойче Димитри Иванов



Но животът ми погоди номер. В БТА трябваше да отговарям за преводите от агенциите Франс прес, Ройтерс и ТАСС.



Хрушчов, роден в село, близо до Украйна, подари Крим на Украйна, назидавайки САЩ: "Социализмът ще погребе капитализма; повтарям го, защото има руска народна поговорка, че повторението е майка на знанието." Не поправих "руска" на "латинска", макар да знаех Repetitio est mater studiorum; преводът трябва да е точен.



Куца ми руският, но знам, че руснаците не казват "руска салата", казват "салат оливие", а французите й казват "маседоан", македонче, понеже е мешавица като македонците; това го знам от готварските книги на майка ми, които бяха френски.



Има България, защото има български език, има българска азбука. Имаше буква Ят - "е" двойно, понеже някои "якат", други "екат", някои казват мляко, други казват млеко, "е" двойното обединяваше източните и западните говори, северняшките, тракийските, македонските; македонски език няма, има югозападен български говор. Щели сме да подпишем договор със Скопие, щели сме заедно да честваме Илинден, Гоце Делчев, Кирил и Методий. България не може да подпише договор със себе си, примерно на български и трънски, че трънчани няма да си тровят природата с отровите от добив на злато. Или договор в два екземпляра: на български и на югозападен български говор, какъвто е "македонският". Румъните не могат да подпишат румъно-румънски договор с молдаваните; на тях са им откъснали Молдова, на нас - Западните покрайнини, Тракия и Македония и сега граничим със самите себе си. Кога е станало това и защо няма да го обяснявам, то е знайно от историята.



Аз слушам класическа музика, но обичам и народните песни.



"Дали има овой бели свят по-юбаво девойче от македонче" пее се в една песен. По-хубаво от "бюрмче" да пеят, щото Македония е БЮРМ и Атина не отстъпва културната си история като нас. Освен ако пожарникарският "генерал" ББ сглупи да подпише договор на български и "македонски" език, какъвто няма, както няма български и трънски.



ББ научи повратливости и снишавания.



"Ескиважи" и "дъкинги" казваха треньорите ни по бокс. Honey I forgot to duck, каза Рейгън на жена си Нанси, когато го простреляха.



Тези умения не ги научаваш и десет факултета по политология да завършиш, а само ако години се учиш на гърба народа си. ТЖ (Тодор Живков) е блестящ пример, който досега ББ успешно следва. Чрез своето "прокси" (proxy) Цвъ Цвъ. ББ се издаде, че завижда на популярността на президента, който за разлика от него е истински офицер. Човешко е да завиждаш.



Ала има две опасности. Първата само за ББ, втората за България, защото ББ я управлява. Първата той я надуши своевременно с нюх на гангстер, изнудвач и бодигард на vips (very important persons, много важни персони) като ТЖ и СС (Симеон Сакскобургготски).



ББ каза, че искали да го убият. Не беше параноя; имал вземане даване със сръбски гангстери като Аркан; тогава НАТО, подобно на англоамериканците през Втората световна война, бомбардираше, сърбите нямаха петрол, продаваха го в бутилки; жп цистерните тръгваха от България; при вземаниците-даваниците ББ бил взел повече, отколкото дал, затова искали да го застрелят. Не казвам, че това е вярно, казвам само каквото цяла България казваше. Не съм специалист по гангстерските далавери, тези бизнес отношения са много сложни като сегашните продажби на американско оръжие и отношенията на Саудитска арабия с Кувейт, Катар и Иран. Навремето холандските войници от ООН не опазиха мюсюлманите и сърбите започнаха да ги трепят, после мюсюлманите си отмъстиха, разрушиха черквите в Косово, после ООН каза на НАТО да се оправя и НАТО започна да бомбардира, и Джейми Шей обясняваше натовските бомбардировки в Европа, която не беше бомбардирана от Втората световна война насам. Джейми произнасяше добре американското rolled R, за разлика от половината наши радио- и телевизионни гласове, които не отиват на логопед да ги научи да казват българско "р". С показалка в ръка Джейми заставаше пред картата на Западните Балкани и посочваше къде точно бомбардират и защо там. Беше много добре гримиран, униформата му стоеше отлично, той придаваше красив вид на военното престъпление на САЩ под егидата на НАТО. Вий си гласувайте за шоуто на Слави, ама баш майсторите в шоу бизнеса са американците.



Втората опасност пред ББ е близка (Danger close е холивудско заглавие): ББ да сглупи и подпише договор с Македония на български и "македонски", езика, който Венко Марковски измисли, следвайки линията на Коминтерна и на Сталин.



Путин каза, че "азбуката" дошла от македонските земи, но Путин не е виновен; когато академик Лихачов изучавал историята, подполковник Путин учел шпионажа; да не мислите, че шпионин се става току-така, без да учиш, самоуките "свободни агенти" сме единици даже във футбола.



Македонците да си пеят "Дали има овой бели свят по-хубаво девойче от "бюрмче". Да пеят също песента "Ой Луно, Луно, земьо македонска".



Тя може и македонска да е, не съм стъпвал на Луната, не съм сигурен дали и Нийл Армстронг е стъпвал, въпреки че Леда Милева ме извика от БТА и аз от четвърто студио в телевизията със слушалки на ушите превеждах на живо прилуняването на "Аполо". То било заснето в студио, чух после.



Видях Нийл Армстронг в Осака през 1970 г. Показваше подробности от лунния пейзаж с показалка, не като на Джейми Шей, а със светлинен лъч, но пак не ми светна той стъпвал ли е на Луната. Питах го той знае ли, че тя е земя македонска, и той се усмихна, после питах кое е по-правилно: шекспировото All the world's a stagе или по-съвременното a show, а той прихна неудържимо. Вече не мога да го разсмивам. Бог да прости.







