С успех приключи Hills of Rock

Около Гребния канал в Пловдив се стекоха хиляди фенове на рока, които подкрепиха любимите си банди по време на рок феста Hills of rock през уикенда. Първия ден - срещу Джулая, на три сцени се изявиха няколко формации. Събитието бе открито от българите Krossfire, а след тях се появиха Sevi, Toy Letters, Lieviel, Hayes and Y. Така българските групи показаха, че заслужават напълно мястото си в големите музикални събития. После на сцената излязоха Imminence. Шведите показаха класа и въпреки жегата градусите се покачваха и преносния смисъл - тоест градусите на възторга. Последваха британците Raveneye, които изнесоха зашеметяващо рок шоу. То, както пише кореспондент на БГНЕС, пренесе тълпата от екзалтирани фенове някъде през 70-те години на миналия век, когато бунтът и рокът са били едно цяло. След тях дойде култовата холандска симфометъл сензация Epica, които са добре познати на българските фенове. Накрая - по ранг и престиж, се появиха големите Evanescence. Американците започнаха ударно, без да щадят публиката, като буквално я разкъсаха. С впечатляващ саунд и енергизиращо сценично поведение те показаха защо са едно от главните имена на фестивалите в Европа и Северна Америка.През втория ден на трите сцени последваха не по-малко значими банди - Guano Apes, Three days grace, "Мерудия", "А-морал", "Силует", Existance, Arsea... Наистина фестът си струваше и събра на едно място не само достойни изпълнители, но и фенове на рока от цяла България.