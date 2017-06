Голямо парти за Джулая подготвя фестивалът In the Palace В Балчик с концерт ще ознаменуват раздаването на наградите Елена Георгиева Undomondo от Турция се очаква с интерес.



Най-големият фестивал за късометражно кино в Източна Европа ще отпразнува финала и наградите на лауреатите със специално парти за Джулай морнинг. Програмата на 14-тото издание на IN THE PALACE International Short Film Festival вече преобрази градината на Двореца в Балчик през изминалите няколко дни. Тя стана едновременно и кино, и музикална сцена на открито за стотици гости, любители на качествените късометражни филми. За Джулая и традиционното морско посрещане на този ден организаторите на феста са планирали целонощно парти на 30.06 и 01.07 в компанията на подбрани музикални селектори. AKI VANDERLEY, OТО от Groovy Sessions и UNDOMONDO от Истанбул ще се погрижат изгревът в събота и първите юлски лъчи да се превърнат в запомнящо се преживяване, обещават организаторите. Vanderley е едно от ключовите имена на ъндърграунд сцената в София в последното десетилетие и е добре познат на меломаните с еклектичния си стил и микса от афро-кубински звуци, псайхаделик, уейв, латино джаз и краутрок, които превръщат всяко от партитата му в истинско приключение. Орлин Василев или DJ Oto пък през годините се е доказал като движеща сила на Groovy Sessions, авторското предаване по радио Нова, представящо най-доброто от независимия музикален свят. Той е действал редом с артисти като Bonobo, TM Juke, Rosalia De Souza, Kormac, Rob Garza от Thievery Corporation и десетки други. Специално от Истанбул в Балчик ще пристигне Undomondo, едно от утвърдените и изключително любопитни имена в южната ни съседка, известно покрай музикалния си блог, радиошоуто по Dinamo.fm, водещата си роля в Minimuzikhol club и букинг агенцията Deluks. Той ще осигури качествена смесица от олдскул хаус, техно, афро-латински ритми и джаз. През изминалите дни паралелно с качествената селекция от филми фестивалът IN THE PALACE радва участниците и своите гости с богата музикална програма всеки ден. Селекторите от Radio Nula от България и чужбина осигуряват уникална смесица от джаз, фънк, соул, хип-хоп и диско ежедневно. DJ Woo-D, DJ Adrian Bijan, DJ Funkusion и DJ JIjo вече оставиха отпечатък в сърцата на меломаните и киноманите през изминалите дни, а предстоят и срещите с DJ Peter Peterson и DJ Ramsey Hercules. Освен прожекциите и музикалната програма ежедневно текат и обучителните сесии. Програмата идните дни включва лекции на утвърдени имена в сферата на киното като Agron Domi, David Wilkinson, Manuela Cernat и Jacopo Chessa - директор на Italian Short Film Center. Входът за прожекциите е свободен. Тази година за гостите на In the Palace International Short Film Festival специално отпада и регулярната такса за Двореца и Ботаническата градина. 30 юни - 1 юлиНай-големият фестивал за късометражно кино в Източна Европа ще отпразнува финала и наградите на лауреатите със специално парти за Джулай морнинг. Програмата на 14-тото издание на IN THE PALACE International Short Film Festival вече преобрази градината на Двореца в Балчик през изминалите няколко дни. Тя стана едновременно и кино, и музикална сцена на открито за стотици гости, любители на качествените късометражни филми. За Джулая и традиционното морско посрещане на този ден организаторите на феста са планирали целонощно парти на 30.06 и 01.07 в компанията на подбрани музикални селектори. AKI VANDERLEY, OТО от Groovy Sessions и UNDOMONDO от Истанбул ще се погрижат изгревът в събота и първите юлски лъчи да се превърнат в запомнящо се преживяване, обещават организаторите. Vanderley е едно от ключовите имена на ъндърграунд сцената в София в последното десетилетие и е добре познат на меломаните с еклектичния си стил и микса от афро-кубински звуци, псайхаделик, уейв, латино джаз и краутрок, които превръщат всяко от партитата му в истинско приключение. Орлин Василев или DJ Oto пък през годините се е доказал като движеща сила на Groovy Sessions, авторското предаване по радио Нова, представящо най-доброто от независимия музикален свят. Той е действал редом с артисти като Bonobo, TM Juke, Rosalia De Souza, Kormac, Rob Garza от Thievery Corporation и десетки други. Специално от Истанбул в Балчик ще пристигне Undomondo, едно от утвърдените и изключително любопитни имена в южната ни съседка, известно покрай музикалния си блог, радиошоуто по Dinamo.fm, водещата си роля в Minimuzikhol club и букинг агенцията Deluks. Той ще осигури качествена смесица от олдскул хаус, техно, афро-латински ритми и джаз. През изминалите дни паралелно с качествената селекция от филми фестивалът IN THE PALACE радва участниците и своите гости с богата музикална програма всеки ден. Селекторите от Radio Nula от България и чужбина осигуряват уникална смесица от джаз, фънк, соул, хип-хоп и диско ежедневно. DJ Woo-D, DJ Adrian Bijan, DJ Funkusion и DJ JIjo вече оставиха отпечатък в сърцата на меломаните и киноманите през изминалите дни, а предстоят и срещите с DJ Peter Peterson и DJ Ramsey Hercules. Освен прожекциите и музикалната програма ежедневно текат и обучителните сесии. Програмата идните дни включва лекции на утвърдени имена в сферата на киното като Agron Domi, David Wilkinson, Manuela Cernat и Jacopo Chessa - директор на Italian Short Film Center. Входът за прожекциите е свободен. Тази година за гостите на In the Palace International Short Film Festival специално отпада и регулярната такса за Двореца и Ботаническата градина. 30