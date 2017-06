Арт лупа Картината на Макс Бекман.







посветен на зависимостите и лечението им, ще има премиера на 30 юни, съобщиха от екипа на МПА "Свобода". Това ще стане в 18 ч. в Културен център Г8 в София, ул. Гладстоун №8. От 19 ч., след прожекцията, зрителите ще могат да зададат своите въпроси на неговите създатели от Международната психотерапевтична асоциация "Свобода" - Павел Одиноков, Наталия Одинокова, Олга Разказова, Милена Петрова и Павел Павлов. Режисьор на "Пътят към свободата" е Павел Одиноков, операторът е Дмитрий Куренев.







Картината на известния немски художник Макс Бекман







"Адът на птиците" беше продадена на търг за рекордната сума от 36 млн. паунда (40.8 млн. евро), което е нов рекорд за германски експресионист. Изобразяваща подобни на птици същества, които връхлитат голи хора, "Адът на птиците", която е нарисувана през 1937-1938 г., се смята за едно от най-смелите антинацистки протести на твореца. "Тази емблематична картина е единодушно призната като "Герника" на експресионизма и за международния интерес свидетелства въодушевеното наддаване в залата и по телефона", заяви Адриен Мейе, международен директор на отдела за импресионизъм и съвременно изкуство на аукционната къща "Кристис", която организира търга.







Шведският актьор Михаел Нюквист,







познат от филмите по трилогията "Милениум", почина на 56 години от рак на белия дроб, съобщиха световните медии. Нюквист стана известен с ролята на журналиста Микаел Блумквист от филма "Момичето с драконовата татуировка". След серията "Милениум", той се снима и в холивудските екшъни "Мисията невъзможна: Режим Фантом" и "Джон Уик". През 2010 г. Нюквист публикува автобиографичната си книга Just after Dreaming ("След мечтите"). В нея той разказва как е търсил биологичните си родители 30 години след като е бил осиновен.



