Русия прибира посланика си от САЩ, твърдят медии

AnonimusBG 26 Юни 2017 23:34 "Подобные заявления – фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере", - заявила Захарова. Она добавила, что ротация российских послов является прерогативой президента России Владимира Путина, а не отставного американского чиновника.

Още малко пропаганда - http://www.mailonsunday.co.uk/news/article-4635918/Russia-s-World-Cup-team-investigation-doping.html?from=text

The drug squad: The Mail on Sunday reveals every member of Russia's World Cup team is under investigation in a doping probe that shames football

Entire Russian squad for Rio 2014 is under investigation by FIFA for doping

Four players are playing for Russia in this year’s Confederations Cup - a trial run for next year's World Cup

The Rio 23 and a further 11 current professional footballers are on a list of more than 1,000 ‘people of interest’

и истината - http://tass.ru/sport/4364215

АНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России до и во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу.

