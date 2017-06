Джаз фестът в Банско тази година ни припомня великата Ела 20-ото издание на международната проява разчита на Пати Остин и още куп звезди Мария Митева Пати Остин



Юбилейното 20-о издание на международния джаз фестивал в Банско обещава богата реколта. Според директора му - д-р Емил Илиев, фестът е вече едно от най-значимите културни събития на Балканите. В програмата присъстват стилове и групи, представящи почти всички направления в жанра. На пресконференция д-р Илиев направи равносметка от постигнатото: "Банско стана столица на джаза в България. Но ние не сме доволни от постигнатото, защото нашата цел е да превърнем фестивала в истинско световно събитие, което да се нареди сред най-успешните джаз форуми".



Тазгодишното издание ще отбележи 100-годишнината на голямата Ела Фицджералд. Най-добрата изпълнителка на песните на Ела - Пати Остин, ще закрие фестивала. Освен любими музиканти като Мънго Джери, Кенди Дълфър, Аксел Цвингенбергер, Васил Петров ще има и импровизиран концерт изненада с Живко Петров и Ангел Заберски, които ще свирят на два рояла. Любомир Денев квартет&Весела Морова, Хилда Казасян, кънтри групата Lilly of the West, Марко Станчев са също сред очакваните изпълнители. А швейцарецът Seven, с истинско име Детвилер, ще представи BlackFunkLoveSoul. През 2015-а той беше номер 1 в музикалните класации в Швейцария, а през 2016-а става известен и в Германия след участие в предаването "Пей моята песен".



Един от най-търсените певци-композитори Тони Момрел&Бенд е също гост на феста. Заглавната песен от албума му Keep Pushing става номер 1 в британските чартове за соул музика през 2015 г. Високоцененият интерпретатор на песните на Рей Чарлз, словенецът Урош Перич, заедно с талантливата хърватка Лана Янянин отново ще наелектризират публиката с блус, соул и джаз музика. В техния бенд има и един кубинец, латино изпълнител, който ще демонстрира кубинска салса. Специален гост е Владимир Карпаров, един от най-добрите български саксофонисти. Той ще свири с израелските изпълнители Offlines Project. Те са дует, който обединява такива музикални влияния като турския макам, индийските ритми, еврейските мелодии и авторска музика - всички видени през призмата на джаз импровизацията. Всъщност програмата на фестивала е микс от джаз, от поп, от суинг, блус и латино.



Фестивалът ще се проведе от 5 до 12 август, като джаз ще звучи до късно през нощта.



