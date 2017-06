Арт лупа Джони Деп







се извини заради шегата с убиването на президента, съобщава списание "Пийпъл". В свое заявление за списанието Деп нарича шегата признак на "лош тон". "Извинявам се за лошата шега (...) с лош вкус към президента Тръмп", признава той. "Не се получи, както очаквах, и нямах лоши намерения. Само се опитвах да забавлявам, не да навредя на някого". Фалът стана така - актьорът се готвеше да каже няколко думи на фестивала "Гластънбъри" във Великобритания преди прожекцията на филма си "Развратникът" от 2004 г., когато попита тълпата: "Можете ли да докарате Тръмп тук?" "Не, не ме разбрахте добре, аз мисля, че той се нуждае от... помощ. Кога за последен път актьор уби президент?"







Песента,







