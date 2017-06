С „Една нощ в Холивуд“ в Русе почва „Сцена край реката“ Днес в крайдунавския град стартира музикалният фестивал Елена Георгиева ----







Седмото издание на "Сцена край реката" се открива днес с продукция на Държавна опера-Русе и Los Angeles Film Conducting Intensive "Една нощ в Холивуд". Под звуците на оркестъра меломаните ще видят и чуят 10 премиери на филмови творби на композитори от 6 страни, както и филмова музика от продукции като "Титаник", "Красавицата и звярът", Аз пея под дъжда", "Робин Худ", "Ново кино Парадизо", "Извън Африка". На диригентския пулт ще застанат едни от най-известните композитори на Лос Анджелес и Холивуд Дейвид Поуп и младият му колега Ейнджъл Велез.



Утре от 19 часа в зала "Опера" може да бъде видян новия спектакъл на Студио за модерен балет "Фрийдъм" при Русенската опера, наречен "Сънища". На 26 юни пък филхармонията, начело с Владимир Бошнаков, за първи път ще свири на круизен кораб. Концертът носи заглавието "От Виена до Русчук - на една река разстояние". Ще звучи музика на всички крайдунавски народи - както класическа, така и фолклорна. Концертът ще се състои на круизния "Вивалди", който ще акостира на Осми понтон в Русе. След почти 2-годишно отсъствие от афиша на Русенска опера, пак ще може да се види балета "Дон Кихот" от Лудвиг Минкус на 28 юни и 4 юли от 19 часа. На 30 юни е операта "Дон Жуан" от Моцарт с диригент Юри Илинов.



Пламен Бейков ще направи своя дебют в Русе в ролята на Дон Жуан, а Александър Баранов ще дебютира като Дон Отавио. В ролите на Командора и Дона Елвира ще ни гостуват Пламен Кумпиков и Елена Баръмова от Старозагорска опера, Лепорело ще бъде русенският бас Момчил Миланов, Дона Анна - Теодора Чукурска, ролята на Церлина ще изпълни Даниела Караиванова, а на Мазето - Стоян Стоянджов.



На 5 юли проф. Александров от Санкт Петербург ще има клавирен рецитал в зала "Филхармония". В концерта ще се включат музиканти от оркестъра на ДО - Русе със солови изпълнения. Най-големите хитове на легендарната група QUEEN пък ще прозвучат на сцената на операта на 7.07 от 19 часа. Солист ще е Мехмет Кая, който е част от състава (Крал Хенри) на рок операта "Нострадамус" от Николо Коцев. В програмата са включени: симфонията Queen`s hits от Любомир Денев, написана специално за Русенска опера и песните I want to break freе, Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Barcelona (със специалното участие на Владислава Гарвалова), We are the Champions, Crazy little thing called love, Who Wants to Live Forever, Love of My Life, Save Me. Фестивалът ще бъде закрит с кавалерски поздрав към дамитe Le Grand Tango на 12-и от 19 часа в изпълнение на оркестъра и балета на операта.











