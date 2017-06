Виктория Цоцкова представя петима композитори Снимка: ClassicArt -----



Виктория Цоцкова е музикален педагог в българското училище в Ню Йорк "Гергана". След дебюта й в Weill Recital Hall в Carnegie Hall списание New York Concert Review я описва като "уникална музикална личност" и пианист със "златен тон". Струнният квартет ClassicArt ще представи малко популярна част от творчеството на бележити композитори. На 24 юни пианистката Виктория Цоцкова заедно с Михаил Живков - кларинет, Кристиана Михайлова - виолончело и Михаил Михайлов - валдхорна, ще изпълнят в Камерна зала "България" Форе - Tрио опус120 за кларинет, виолончело и пиано, творбата на Румен Бояджиев-син - "Метаморфози" за струнен квартет, кларинет и валдхорна, Брус Адолф - Couple за виолончело и пиано, Д. Амрам - Songs for Marlboro за валдхорна и виолончело, и Ян Мунро - Songs from the Bush за кларинет и струнен квартет.