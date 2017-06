Шако 20 Юни 2017 20:42 На бат Джимо аверите с Макдоналдса сто на сто не говорят енгилизки (старите, не децата) и поради тази причина международното и изобщо световно познание е ограничено до руски сайтове само където могат да прочетат глупости за ръчно инжектираните цъйплюнки.

Децата им са мързеливи да проверят в нета и верват на старите безпрекословно.

Фамилна обремененост.

Тука требе да се напомни че най-най-основната разлика между Запада и Изтока е в отношението "млади-стари".

На Изток е старите карат влака - младите цалуват ръка и слугуват.

На Запад младите са свободни да правят каквото искат с живота си.

Не казвам кое е добре или зле.

Иначе за пилетата пише:

Chickens scratch with their right leg, thus building up muscle with makes the meat tougher, hence the left leg is more tender.





Глупост е също, ама това за инжекциите е глупост на квадрат.

Извинявай, бат Джимо.