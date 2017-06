Петима немски творци концептуалисти идват в София Изкуството на Елизабет Розентал



Елизабет Розентал, Франк Зицман, Джулия Помер, Марлен Андреев и Томас Джудиш гостуват в София като част от програмата за резидентни артисти на платформа за съвременно изкуство The fridge. Посещението им е втори етап и естествено продължение на проекта "Мултиполис - Образите на града", стартирал в началото на 2016 като интердисциплинарен експеримент, срещащ млади художници, хуманитаристи и музиканти. Форматът цели да изследва града и неговото многообразие, образите и скритите му визуални метафори, историята и хората му и как те могат да бъдат използвани като градивен (а понякога и деструктивен) материал за изкуство.



Куратор на едноседмичната резиденция е Марлен Андреев. Програмата започва на 23 юни с открит разговор с артистите в новото пространство на The fridge на ул. Ген. "Паренсов" 6, където те ще покажат и свои минали проекти и ще разкажат какво стимулира въображението им във взаимодействието с градската среда и хора.



