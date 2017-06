Большие ученые Малко научно софт порно Господ е българин, Джон Атанасов е гербер и обединен патриот! Красен Кръстев - The Originator.



Новите технологии газят през живота, те нас обръщат и ние тях обръщаме.



Политическа партия ГЕРБ винаги е в крак с времето и с крак в стремето - те не просто се интересуват от новостите в света на науката и техниката, не само берат урожая на научно-техническия прогрес, но и сами орат, наторяват и пръскат семена на научната нива.



***



Съвсем наскоро като част от борбата с бюрокрацията и корупцията по инициатива на управляващите беше създаден СОФТУЕР, който...



Но защо се мъчим да преразказваме неща, за чието значение само смътно се догаждаме. Нека говори д-р Борисов (ББ е доктор в НСА):



"Редица мерки сме набелязали с някои от министерствата и институциите във връзка с ограничаване в максимална степен на корупционните практики в контролно-пропускателните пунктове" - пише Борисов във "Фейсбук". "Вече има НОВА НАРЕДБА, НОВ СОФТУЕР, който да гарантира да не се манипулират показанията, от всички пунктове изнасяме видеонаблюдението в контрабандния център и други. Възложили сме и във всички консулски служби да се извърши необходимото, за да се намалят опашките и да оказват съдействие на нашите съграждани по възможно най-добрия начин. Активно работим и по осигуряването на УРЕДИ И СИСТЕМИ в столичния и пловдивския КАТ, за да се оптимизират процесите там."



***



Научните новости от ГЕРБ продължават да ни бият по главите.



Пресцентърът на ГЕРБ разпространи съобщение за още по-нов СОФТУЕР. Прочетете съобщението и не забравяйте, че е писано сериозно:



"Народният представител от ПП ГЕРБ Красен Кръстев СЪВМЕСТНО С ЕКСПЕРТ РАЗРАБОТИХА СПЕЦИАЛЕН СОФТУЕР. Той спомага за организация и подредба на ангажиментите, които Кръстев поема като народен представител персонално пред всеки гражданин. КОМПЮТЪРНАТА ПРОГРАМА ЗАПАМЕТЯВА В ДЕТАЙЛИ КОНКРЕТНИТЕ КАЗУСИ, за които се търси решение, А ИНФОРМАЦИЯТА НЕ СЕ ГУБИ И НЕ СЕ ЗАБРАВЯ.



"За мен е важно да няма пропуски и да се обърне внимание на всички хора и всеки проблем. Искам да засвидетелствам своята готовност да предоставя софтуера на други народни представители безплатно. Вярвам, че той ще им помага в тяхната работа", заяви Красен Кръстев."



***



Спираме, за да се успокои ритъмът на сърцето ни. Толкова много наука, иновации, експертиза. А информацията не се губи и не се забравя - ако не знаехме думата "органайзер", щяхме да я измислим, за да дадем евро-атлантическо име на откритието.



Но не си мислете, че само ГЕРБ озарява небосклона със заревото на прогреса, а Обединените патриоти тънат в безпросветен мрак!



Няма такова нещо! Валери Симеонов каза по bTV, че съществуват "оръжия, които могат да върнат тълпа от 200 хил. човека по границата - те са разположени само на два джипа, а антените им трябва да са насочени към определена посока".



Г-н Симеонов не пожела да уточни какво представляват тези оръжия, допускаме, че е посветен в някаква научна тайна на група съветски учени.



