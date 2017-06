Въпросът не е в мястото на прокуратурата, а в това дали тя си го знае

jorro22 19 Юни 2017 20:48 За успешното осъществяване на своята дейност Фондация Български адвокати за правата на човека благодари за помощта оказана от:



German Marshal Fund of the USA

Open Society Institute, New York, USA

Mensen in Nood/Caritas, the Netherlands

The American Embassy in Bulgaria

Trust for Civil Society for the Central and Eastern Europe

The Netherlands Embassy in Bulgaria - Programme MATRA KAP

Programme MATRA - The Netherlands Ministry of foreign affairs

Democracy Commission of the USA Embassy - Sofia

USAID – East – West Management Institute - Judicial Strengthening Initiative In Bulgaria

Foundation Open Society Institute – Sofia

America for Bulgaria Foundation

Cordaid

Canadian Embassy

Konrad Adenauer Stiftung – The rule of law South East Europe Programme, Bucharest, Romania

Програма за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ЕИП – страни - донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия/

European Programme for Integration and Migration (EPIM)