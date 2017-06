Революциите минават под егидата на Мелпомена „Етюди и приятели” идва в София с четири премиерни заглавия Сабина Василева Фрагмент от българо-австрийската импровизация To Scale&Be Well.



"ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс"







Седем спектакъла, четири от които премиерни за България, включва програмата на второто издание на фестивала "Етюди и приятели". Старта дава довечера основателката на артистичната група "Театър за нови форми" Таня Манева, а мястото е "ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс", НДК. В качеството си на хореограф и изпълнител тя кани публиката на спектакъла Concealed Party (продукция на Sahajo Production Group, Стокхолм - Швеция). Разкривайки пукнатините, често оставащи невидими за околния свят, той изследва личността посред маскарада на нарцисизма. Засяга се още проблемът за страховете и несигурността на съвременната жена, интерпретиран на специфичния сценичен език на Манева, смесица между театър, пърформанс и японския танц Буто.



Сред акцентите е още театралното представление "Високо там горе", създадено по текстове на голямата Анна Ахматова по случай 50-годишнината от смъртта й. През една лична история, започнала с карети, екипажи и бляскави приеми в града на Достоевски и завършила в Ленинград, режисьорът Крум Янков гради образа на света и човешкия микрокосмос (играе се на 22 юни).



На 26 и 27 юни е премиерата на "Тук долу всички люляци умират" в изпълнение на Галина Борисова - една от най-значимите фигури в полето на съвременния танц в България.



В рамките на фестивала зрителите могат да видят отличеното с наградата на публиката представление The Victory Day на Вили Прагер в сътрудничество с Ива Свещарова. Заглавието е вдъхновено от популярната песен на руския естраден певец Лев Лещенко "Денят на победата", а музиката е на Емилиян Гацов-Елби. Като вкарва в зрелищна игра знаци на политически и обществени брожения от изминалия век до момента, спектакълът поставя въпроса дали днес все още са възможни революциите. И не заради друго, а предвид факта, че тяхната манипулативност дотолкова е станала очевидна, че те самите стават театър (29 юни).



На 30 юни ще се проведе уъркшоп, ръководен от Цвета Касабова. Хореограф, дизайнер на костюми и визуален артист, изявяващ се в жанра на инсталацията, тя е носителка на не едно престижно отличие.



На 1 юли за първи път на родна сцена ще гостува To Scale&Be Well - структурна импровизация на Цвета Касабова в сътрудничество с Химо Валнер (Австрия). Същия ден точката на фестивала ще сложи "Невъзможност в най-чист вид" на хореографката Стефания Георгиева. В работата си тя подлага на анализ невъзможността като форма на надежда, копнеж, желание, но същевременно и като слабост, уязвимост, деструктивност, безсилие, неосъществимост.







