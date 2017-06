АРТ ЛУПА Една от първите илюстрации към "Малкият принц".



ще видим на първото издание на пловдивския рок фестивал Hills of Rock 2017. Вратите на стадион "Пловдив" ще се отворят в 17:00 часа на 30 юли, а първата група, която ще се качи на главната сцена, ще бъде Krossfire. 20 минути по-късно започва програмата и на World Stage с появата на 8M/S. Хедлайн участията на Epica, Evanescence, Three Days Grace и Guano Apes стартират след 21:00 часа във всеки от двата поредни фестивални дни. Към афиша се добавят 6 нови групи - Bobo&The Gang, The Black Swells, Hypnotik Ink, A-Moral, 8M/S и Toy Letters. Hills of Rock 2017 ще въведе безкешово разплащане, за да намали чакането на опашки на баровете и местата за хранене.







Два акварела,







Два акварела, които изобразяват Малкия принц - прочутия персонаж на Антоан дьо Сент-Екзюпери, бяха продадени на търг в Париж за обща сума от над 500 хил. евро. Първото произведение, което беше оценено между 110 хил. и 140 хил. евро, беше закупено за 294 хил. евро. Второто, оценено в диапазона 92 хил. - 110 хил. евро, пък достигна цена от 226 хил. евро. Двата акварела са използвани като илюстрации в първото издание на прочутата книга "Малкия принц". Първият акварел е с размери 27.8 см на 21.4 см и изобразява Малкия принц, седнал на стол и съзерцаващ залязващото червено слънце. Вторият акварел е със същите размери и показва Малкия принц, легнал по корем в градина с рози.