Пеевски декларира богатство за близо 78 млн. лв. Веселин Марешки е един от бедняците в парламента ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ СНИМКА: БГНЕС Депутатът от ДПС Делян Пеевски бе далеч по-скромен в декларацията си за м.г.



Пеевски е обявил 5 влога в различни валути, в които има общо 16 851 810 лв. В наличност държи 110 000 лв. Притежава акции за 4 000 000 лв. в "Интръст" ЕАД. Както и дялове за 9 801 089 лв. в Intrust Ltd., 6 894 385 лв. в Proof Method Marketing, 1 000 000 лв. в ИНТ ЕООД и 39 116 600 лв. в Mercury Holding Ltd. Повечето от тези компании са със седалища зад граница. Кола не е посочена.



Далеч по-скромен бе Пеевски в отчета си през юни м.г. Тогава обяви 1 100 000 лв. от дивиденти. Спестяванията му бяха 18 000 евро, 17 252 долара и 71 294 лв. В кеш разполагаше с 30 000 лв. За пръв път тогава депутатът от ДПС декларира, че притежава дял в "Булгартабак".



Интересно е положението на другия състоятелен бизнесмен в парламента - фармацевтичният бос Веселин Марешки. От декларацията на лидера на "Воля" излиза, че съпругата му Светлана всъщност е по-богата от него. Тя разполага с 333 028 лв. в банката, а политикът - едва с 2417 лв. Светлана Марешка държи и вземания за 1 177 500 лв. Води се и собственик на акции за над 10 млн. лв. и дялове в цели 93 други фирми. В повечето от декларираните 48 задължения (най-голямото възлиза на 23 млн. лв.) обаче съпрузите са солидарни длъжници.



Добре осигурен е бившият културен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов. Със съпругата му Снежана държат в наличност общо 875 332 лв. и още 1 394 135 лв. на влог. Имат вземания на обща стойност 951 354 лв. През 2016 г. двойката се е обзавела с леки коли за 100 хил. лв.



Премиерът Бойко Борисов е обявил единствено 26 700 лв. в наличност, спестени от заплата. Партийният му заместник в ГЕРБ Цветан Цветанов е записал нова кола за 26 000 лв., придобита от съпругата му Десислава през 2016 г. Семейството му разполага и с 20 000 лв. на влог. Водачите на БСП Корнелия Нинова и на ДПС Мустафа Карадайъ са пуснали само уведомления, което означава, че няма промяна в имущественото им състояние. Съпредседателят на "Обединени патриоти" Волен Сидеров е декларирал само задължения в общ размер 88 хил. лв. Съратникът му Красимир Каракачанов се е сдобил с парцел в с. Любовище (Сандански) през 2016 г. Валери Сименов е обявил дивидент от ТВ СКАТ в размер на 47 500 лв.



----------ЛЮБОПИТНО



Вицепрезидентът Илияна Йотова се оказва далеч по-заможна от държавния глава Румен Радев благодарение на съпруга си Андрей Йотов. Известният ортопед е спестил общо 609 хил. лв. През 2016 г. се е сдобил с апартамент в София и "Ауди" за 30 000 лв. Самата Йотова държи в банка около 180 хил. лв. Радев пък декларира скромните 4000 лв. кеш и още 4379 лв. на влог. Съпругата му Десислава има 3200 лв. Двамата са задлъжнели с общо 30 000 лв. Депутатът от ДПС Делян Пеевски официално оглави класацията на най-заможните политици в 44-тото народно събрание. Бизнесменът обяви банкови влогове, акции и фирмени дялове за почти 78 млн. лв. Данните са поместени във встъпителната му декларация като депутат, която Сметната палата публикува вчера заедно с тези на останалите от висшия ешелон на властта по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.Пеевски е обявил 5 влога в различни валути, в които има общо 16 851 810 лв. В наличност държи 110 000 лв. Притежава акции за 4 000 000 лв. в "Интръст" ЕАД. Както и дялове за 9 801 089 лв. в Intrust Ltd., 6 894 385 лв. в Proof Method Marketing, 1 000 000 лв. в ИНТ ЕООД и 39 116 600 лв. в Mercury Holding Ltd. Повечето от тези компании са със седалища зад граница. Кола не е посочена.Далеч по-скромен бе Пеевски в отчета си през юни м.г. Тогава обяви 1 100 000 лв. от дивиденти. Спестяванията му бяха 18 000 евро, 17 252 долара и 71 294 лв. В кеш разполагаше с 30 000 лв. За пръв път тогава депутатът от ДПС декларира, че притежава дял в "Булгартабак".Интересно е положението на другия състоятелен бизнесмен в парламента - фармацевтичният бос Веселин Марешки. От декларацията на лидера на "Воля" излиза, че съпругата му Светлана всъщност е по-богата от него. Тя разполага с 333 028 лв. в банката, а политикът - едва с 2417 лв. Светлана Марешка държи и вземания за 1 177 500 лв. Води се и собственик на акции за над 10 млн. лв. и дялове в цели 93 други фирми. В повечето от декларираните 48 задължения (най-голямото възлиза на 23 млн. лв.) обаче съпрузите са солидарни длъжници.Добре осигурен е бившият културен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов. Със съпругата му Снежана държат в наличност общо 875 332 лв. и още 1 394 135 лв. на влог. Имат вземания на обща стойност 951 354 лв. През 2016 г. двойката се е обзавела с леки коли за 100 хил. лв.Премиерът Бойко Борисов е обявил единствено 26 700 лв. в наличност, спестени от заплата. Партийният му заместник в ГЕРБ Цветан Цветанов е записал нова кола за 26 000 лв., придобита от съпругата му Десислава през 2016 г. Семейството му разполага и с 20 000 лв. на влог. Водачите на БСП Корнелия Нинова и на ДПС Мустафа Карадайъ са пуснали само уведомления, което означава, че няма промяна в имущественото им състояние. Съпредседателят на "Обединени патриоти" Волен Сидеров е декларирал само задължения в общ размер 88 хил. лв. Съратникът му Красимир Каракачанов се е сдобил с парцел в с. Любовище (Сандански) през 2016 г. Валери Сименов е обявил дивидент от ТВ СКАТ в размер на 47 500 лв.----------ЛЮБОПИТНОВицепрезидентът Илияна Йотова се оказва далеч по-заможна от държавния глава Румен Радев благодарение на съпруга си Андрей Йотов. Известният ортопед е спестил общо 609 хил. лв. През 2016 г. се е сдобил с апартамент в София и "Ауди" за 30 000 лв. Самата Йотова държи в банка около 180 хил. лв. Радев пък декларира скромните 4000 лв. кеш и още 4379 лв. на влог. Съпругата му Десислава има 3200 лв. Двамата са задлъжнели с общо 30 000 лв. 1336