Футболна седмица

Събота



БНТ1



18.00 Купа на конфедерациите: Русия - Нова Зеландия



БНТ HD



21.00 Европейско първенство по минифутбол: Финал



Диема спорт 2



19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Португалия - Сърбия



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Испания - Македония



Евроспорт 2



20.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Сити" - "Сиатъл Саундърс"



Mtel Sport 2



10.30 Китай: "Гуейджоу Джъчън" - "Гуанджоу Евергранде"











Неделя



БНТ1



18.00 Купа на конфедерациите: Португалия - Мексико



БНТ HD



21.00 Купа на конфедерациите: Камерун - Чили



Диема спорт 2



19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Германия - Чехия



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Дания - Италия



Евроспорт



23.55 Мейджър лийг сокър: "Филаделфия Юниън" - "Ню Йорк Ред Булс"



Sport+



01.00 Бразилия: "Вашку да Гама" - "Авай"



22.00 Бразилия: "Флуминензе" - "Фламенго"



0.30 Бразилия: "Спорт" (Ресифе) - "Витория" (Байа)



Mtel Sport 2



14.35 Китай: "Гуанджоу Р&Ф" - "Шанхай СИПГ"







Понеделник



БНТ1



18.00 Купа на конфедерациите: Австралия - Германия



Диема спорт 2



19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Словакия - Англия



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Полша - Швеция







Вторник



Диема спорт 2



19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Сърбия - Македония



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Португалия - Испания







Сряда



БНТ1



18.00 Купа на конфедерациите: Русия - Португалия



БНТ HD



21.00 Купа на конфедерациите: Мексико - Нова Зеландия



Диема спорт 2



19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Чехия - Италия



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Германия - Дания











Четвъртък



БНТ HD



18.00 Купа на конфедерациите: Камерун - Австралия



БНТ1



21.00 Купа на конфедерациите: Германия - Чили



Диема спорт



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Словакия - Швеция



Диема спорт 2



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Англия - Полша







Петък



Диема спорт



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Сърбия - Испания



Диема спорт 2



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Македония - Португалия