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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

БНТ1

18.00 Купа на конфедерациите: Русия - Нова Зеландия

БНТ HD

21.00 Европейско първенство по минифутбол: Финал

Диема спорт 2

19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Португалия - Сърбия

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Испания - Македония

Евроспорт 2

20.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Сити" - "Сиатъл Саундърс"

Mtel Sport 2

10.30 Китай: "Гуейджоу Джъчън" - "Гуанджоу Евергранде"





Неделя

БНТ1

18.00 Купа на конфедерациите: Португалия - Мексико

БНТ HD

21.00 Купа на конфедерациите: Камерун - Чили

Диема спорт 2

19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Германия - Чехия

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Дания - Италия

Евроспорт

23.55 Мейджър лийг сокър: "Филаделфия Юниън" - "Ню Йорк Ред Булс"

Sport+

01.00 Бразилия: "Вашку да Гама" - "Авай"

22.00 Бразилия: "Флуминензе" - "Фламенго"

0.30 Бразилия: "Спорт" (Ресифе) - "Витория" (Байа)

Mtel Sport 2

14.35 Китай: "Гуанджоу Р&Ф" - "Шанхай СИПГ"



Понеделник

БНТ1

18.00 Купа на конфедерациите: Австралия - Германия

Диема спорт 2

19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Словакия - Англия

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Полша - Швеция



Вторник

Диема спорт 2

19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Сърбия - Македония

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Португалия - Испания



Сряда

БНТ1

18.00 Купа на конфедерациите: Русия - Португалия

БНТ HD

21.00 Купа на конфедерациите: Мексико - Нова Зеландия

Диема спорт 2

19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Чехия - Италия

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Германия - Дания





Четвъртък

БНТ HD

18.00 Купа на конфедерациите: Камерун - Австралия

БНТ1

21.00 Купа на конфедерациите: Германия - Чили

Диема спорт

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Словакия - Швеция

Диема спорт 2

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Англия - Полша



Петък

Диема спорт

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Сърбия - Испания

Диема спорт 2

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Македония - Португалия
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