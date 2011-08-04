Футболна седмица

Събота
БНТ1
18.00 Купа на конфедерациите: Русия - Нова Зеландия
БНТ HD
21.00 Европейско първенство по минифутбол: Финал
Диема спорт 2
19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Португалия - Сърбия
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Испания - Македония
Евроспорт 2
20.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Сити" - "Сиатъл Саундърс"
Mtel Sport 2
10.30 Китай: "Гуейджоу Джъчън" - "Гуанджоу Евергранде"
Неделя
БНТ1
18.00 Купа на конфедерациите: Португалия - Мексико
БНТ HD
21.00 Купа на конфедерациите: Камерун - Чили
Диема спорт 2
19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Германия - Чехия
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Дания - Италия
Евроспорт
23.55 Мейджър лийг сокър: "Филаделфия Юниън" - "Ню Йорк Ред Булс"
Sport+
01.00 Бразилия: "Вашку да Гама" - "Авай"
22.00 Бразилия: "Флуминензе" - "Фламенго"
0.30 Бразилия: "Спорт" (Ресифе) - "Витория" (Байа)
Mtel Sport 2
14.35 Китай: "Гуанджоу Р&Ф" - "Шанхай СИПГ"
Понеделник
БНТ1
18.00 Купа на конфедерациите: Австралия - Германия
Диема спорт 2
19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Словакия - Англия
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Полша - Швеция
Вторник
Диема спорт 2
19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Сърбия - Македония
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Португалия - Испания
Сряда
БНТ1
18.00 Купа на конфедерациите: Русия - Португалия
БНТ HD
21.00 Купа на конфедерациите: Мексико - Нова Зеландия
Диема спорт 2
19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Чехия - Италия
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Германия - Дания
Четвъртък
БНТ HD
18.00 Купа на конфедерациите: Камерун - Австралия
БНТ1
21.00 Купа на конфедерациите: Германия - Чили
Диема спорт
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Словакия - Швеция
Диема спорт 2
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Англия - Полша
Петък
Диема спорт
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Сърбия - Испания
Диема спорт 2
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Македония - Португалия
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