Парламентът окончателно отряза мажоритарния вот

Micardis 15 Юни 2017 20:19 Слави е същият като останалите в статуквото, но усещайки краят на властта която го създаде, иска да се измъкне с фалшива активност за да внуши на хората , че е различен. Тия думи които е казал тоя парцал за преврата са абсолютна глупост, защото ако наистина има преврат, то и той си заминава. Вече 20 години тоя тъпанар е част от статуквото и изведнъж му хрумна, че е нещо друго. Винаги се е подлагал на властта и сега изведнъж иска промени и се обявява за опозиция.

Едва ли народът ще му поварва! Слави е същият като тия в Народното събрание, а превратът предстои и всички заедно със Слави и останалите русоиди ще бъдат изритани от нашето ежедневие завинаги!

Между другото мажоритарният вот стабилизира статуквото, а след като се е попречило вероятно Слави има право да каже, че е станал преврат!

Амин!

Да бъде!

Let it be!