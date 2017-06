Арт лупа снимка: ЕПА/БГНЕС Дейв Гахан







Вокалистът на Depeche Mode Дейв Геън взе участие в рекламна кампания на "Диор" за мъже (Dior Homme). Той представи няколко модела дрехи за есенно-зимния сезон. Колекцията е посветена на техно партита и съответно в нея преобладават суичъри в неонови цветове, палта от лицева кожа и къси кожени якета. Depeche Mode е създадена през 1980 г. Тя има хитове като Personal Jesus, Everything Counts, Just Can't Get Enough и Enjoy The Silence.Американската певица Ариана Гранде е обявена за почетен гражданин на Манчестър, след като помогна да се съберат милиони паунди в подкрепа на пострадалите от терористичното нападение в града, пише "Таймс". На 22 май в комплекса "Манчестър Арена", по време на концерт на певицата, бе извършен терористичен акт. Загинаха 22 души, включително 12 деца.Рок групата "Тото" ще отпразнува 40-годишния си юбилей в музикалния бизнес с европейско турне и чисто нов албум. Формирана в Лос Анджелис през 1977 година, легендарната група преминава през множество промени в състава си, но успя да реализира 14 студийни албума, последният от които излиза през март 2015 година. Както обявиха самите те, предстои още едно попълнение към дискографията им. Става дума за компилация "Най-добрите хитове", която обаче ще съдържа и множество непубликувани досега песни. Освен това по случай празника си "Тото" обявиха и турне, което ще обхване 40 концерта, обединени от названието "40 обиколки около слънцето".