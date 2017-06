„Издихающата демокрация“ и спихнатото мушкато

15 Юни 2017 11:45

Не знам вече , какво да мисля ?!! Съвсем се обърках ?!

Не знам и какъв фашизъм е имало в България и кой е бил баш фашистът .

както често се случва, историческите определения търпят развитие във времето, такава е научната логика.

According to Cassius Dio, 580,000 Jews perished in the war and many more died of hunger and disease. In addition, many Judean war captives were sold into slavery.[12] The Jewish communities of Judea were devastated to an extent which some scholars describe as a genocide.

Няма да се объркваш. Ако македонците са най-велики, то ние сме първи ясновидци. Преди Фашистката партия за вземе власта в Италия (април 1924) и далеч преди фюрера да напише "Моята борба" (Първият том „Разплатата“ („Eine Abrechnung“излиза на 18 юли 1925 г), дори преди баба Ванга да загуби зрение, нашите историчари са първи ясновидци и са въвели фашизма преди някой още да се е сетил, че има такова нещо. После пак бяхме първи - в развитието социализЪма и първи скочихме в неговия последен стадия (развито социалистическо общество) преди настъпването на комунизЪма.Ако пък нещо се обърка:С новите (атлантски) ценности се придобива нова логика. Тъй де, нали правоверните демократи отмениха давността (юридическата стойност на давността) за геноцид. Така че историчарската научна логика е отворена да обяви Александър Македонски за "злодей на света" и пръв "холокостер". За император Адриан (потушил въстанието на Симон бар Кохба през 134 г. сл. Хр.) вече са направени опити:Важното е, че бандитите на Стамболийски и бандитите, убили Стамболийски, си реституираха накраденото от тогава. Сега цъфтим и връзваме в "отрицателно бъдеще" - отрицателен приръст, отрицателни лихви, отрицателен бюджед (ръст на дефицита от към пари, мозък и производителност)р отрицателен ръст на БВП, опс положителен ръст на държавния дълг. И се бием в гърдите като гороли Кой пръв видял Смъртта.