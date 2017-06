Таря Турунен оглавява Summer Chaos в Бургас Предстои третото издание на феста СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: M.E.MUSIC Името на Таря Турунен винаги е гаранция за организаторите, че концертът ще бъде посетен и успешен.







Третото издание на фестивала Summer Chaos ще се състои, въпреки че в последните месеци скептични информации сочеха обратното. Организаторите потвърдиха вчера събитието, макар и само месец и половина преди провеждането му. Датата е 31 юли, а мястото е същото - стадион "Лазур" в Бургас. Там, където през 2015 г. пяха "Годсмак" и "Папа Роуч", а през 2016-а "Продиджи" и "Булет фор май валънтайн".



Тази година голямата звезда на феста ще е Таря Турунен. Финландската симфоник метъл кралица има своята вярна армия почитатели в България, която я удостоява с пълни зали при всяко нейно гостуване. Сега тя ги предизвиква да напълнят стадиона край морето. Концертът е част от нейното турне The Shadow Shows.



Сред участниците на Summer Chaos са и германските траш метъл легенди "Криейтър", други любимци на феновете на твърдата музика у нас. Групата с над 35-годишна история е считана за една от трите големи в германския траш, редом до "Содъм" и "Дистракшън". В Бургас "Криейтър" ще представят най-новия си албум Gods of Violence.



Готик-метъл ветераните "Крематъри", също от Германия, са другата потвърдена група до момента. Те пък издадоха през м.г. 13-ия си албум - Monument, и сега в България ще прозвучат песни от него, както и най-доброто от четвъртвековната им кариера, като Tears Of Time, Temple Of Love, Black Celebration.



Предстои обявяването на още две групи, а билети вече се продават в мрежата на "Тикетпро" за страната, включително НДК, бензиностанции OMV и др. До края на юни те ще струват по 70 лв., а 1 юли цената е 80 лв.



