Джиджи 13 Юни 2017 22:35 Христо Комарницки и Чавдар Николов, че се държат здраво един за друг!



Защото са екип. Печелещ симпатията и любовта на хората.



В подобни случаи „англосаксите” казват: „You should never break a winning team!”



За „невъзпитаните карикатуристи” –

