Смъртоносната спирала „стопява” населението в България

hick 12 Юни 2017 22:40 https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf



TABLE S.5. COUNTRIES WHOSE POPULATION IS PROJECTED TO DECREASE BETWEEN 2015 AND 2050

(MEDIUM VARIANT)

Rank Country or area

Population (thousands) Difference

2015 2050 Absolute Percentage

1. Bulgaria 7 150 5 154 -1 996 -27.9

2. Romania 19 511 15 207 -4 305 -22.1

3. Ukraine 44 824 35 117 -9 707 -21.7

4. Republic of Moldova 4 069 3 243 - 826 -20.3

5. Bosnia and Herzegovina 3 810 3 069 - 742 -19.5

6. Latvia 1 971 1 593 - 377 -19.1

7. Lithuania 2 878 2 375 - 503 -17.5

8. Serbia 8 851 7 331 -1 520 -17.2

9. Croatia 4 240 3 554 - 686 -16.2

10. Hungary 9 855 8 318 -1 537 -15.6



Това при положение, че едва ли някога е имало по-добро време за експанзия.