Гръцки остров минава изцяло на възобновяеми енергийни източници

Гръцкият остров Тилос, който се намира в близост до Родос и има около 6000 жители, планира напълно да разчита на възобновяеми енергийни източници. Целта в момента е да се изгради първата по рода си в Гърция хибридна станция за батерийно съхранение на енергията.Островът сега получава електроенергия чрез подводни кабели от ТЕЦ на мазут на остров Кос. Проектът, който ще вкара Тилос в бъдещето, се казва също TILOS (Technology Innovation for the Local Scale). Идеята е островът да стане енергийно независим, като се използва енергия от слънцето и вятъра.