СТАТИСТИКА

Гр. D: Ирландия - Австрия 1:1 (Уолтърс 85; Хинтерегер 31), Молдова - Грузия 2:2 (Гинсари 15, Дедов 36; Меребашвили 65, Казаишвили 70), Сърбия - Уелс 1:1 (Митрович 74; Рамзи 35-д)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Сърбия 3 3 0 13:7 12 2. Ирландия 3 3 0 8:4 12 3. Уелс 1 5 0 9:5 8 4. Австрия 2 2 2 9:8 8 5. Грузия 0 3 3 6:10 3 6. Молдова 0 2 4 4:15 2

На 2.IX: Грузия - Ирландия, Сърбия - Молдова, Уелс - Австрия



Гр. G: Македония - Испания 1:2 (Ристовски 66; Д. Силва 15, Д. Коста 27), Израел - Албания 0:3 (Садику 22, 44, Мемушай 71), Италия - Лихтенщайн 5:0 (Инсине 35, Белоти 52, Едер 74, Бернардески 83, Габиадини 90)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Испания 5 1 0 21:3 16 2. Италия 5 1 0 18:4 16 3. Албания 3 0 3 7:8 9 4. Израел 3 0 3 9:12 9 5. Македония 1 0 5 8:13 3 6. Лихтенщайн 0 0 6 1:24 0

На 2.IX: Албания - Лихтенщайн, Израел - Македония, Испания - Италия



Гр. I: Финландия - Украйна 1:2 (Похянпало 72; Коноплянка 51, Беседин 75), Исландия - Хърватия 1:0 (Магнусон 90), Косово - Турция 1:4 (Рахмани 22; Шен 6, Юндер 31, Б. Йълмаз 61, Туфан 82)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. Хърватия 4 1 1 11:2 13 2. Исландия 4 1 1 9:6 13 3. Турция 3 2 1 11:6 11 4. Украйна 3 2 1 9:5 11 5. Финландия 0 1 5 4:10 1 6. Косово 0 1 5 3:18 1

На 2.IX: Финландия - Исландия, Украйна - Турция, Хърватия - Косово



Зона КОНКАКАФ

Мексико - САЩ 1:1 (Вела 23; Брадли 6). Води Мексико с 14 т., пред Коста Рика (8), САЩ (8), Панама (6) и др.

Световни квалификацииГр. D: Ирландия - Австрия 1:1 (Уолтърс 85; Хинтерегер 31), Молдова - Грузия 2:2 (Гинсари 15, Дедов 36; Меребашвили 65, Казаишвили 70), Сърбия - Уелс 1:1 (Митрович 74; Рамзи 35-д)КЛАСИРАНЕ 196