СТАТИСТИКА

Гр. D: Ирландия - Австрия 1:1 (Уолтърс 85; Хинтерегер 31), Молдова - Грузия 2:2 (Гинсари 15, Дедов 36; Меребашвили 65, Казаишвили 70), Сърбия - Уелс 1:1 (Митрович 74; Рамзи 35-д)
КЛАСИРАНЕ
|1. Сърбия
|3
|3
|0
|13:7
|12
|2. Ирландия
|3
|3
|0
|8:4
|12
|3. Уелс
|1
|5
|0
|9:5
|8
|4. Австрия
|2
|2
|2
|9:8
|8
|5. Грузия
|0
|3
|3
|6:10
|3
|6. Молдова
|0
|2
|4
|4:15
|2
На 2.IX: Грузия - Ирландия, Сърбия - Молдова, Уелс - Австрия
Гр. G: Македония - Испания 1:2 (Ристовски 66; Д. Силва 15, Д. Коста 27), Израел - Албания 0:3 (Садику 22, 44, Мемушай 71), Италия - Лихтенщайн 5:0 (Инсине 35, Белоти 52, Едер 74, Бернардески 83, Габиадини 90)
КЛАСИРАНЕ
|1. Испания
|5
|1
|0
|21:3
|16
|2. Италия
|5
|1
|0
|18:4
|16
|3. Албания
|3
|0
|3
|7:8
|9
|4. Израел
|3
|0
|3
|9:12
|9
|5. Македония
|1
|0
|5
|8:13
|3
|6. Лихтенщайн
|0
|0
|6
|1:24
|0
На 2.IX: Албания - Лихтенщайн, Израел - Македония, Испания - Италия
Гр. I: Финландия - Украйна 1:2 (Похянпало 72; Коноплянка 51, Беседин 75), Исландия - Хърватия 1:0 (Магнусон 90), Косово - Турция 1:4 (Рахмани 22; Шен 6, Юндер 31, Б. Йълмаз 61, Туфан 82)
КЛАСИРАНЕ
|1. Хърватия
|4
|1
|1
|11:2
|13
|2. Исландия
|4
|1
|1
|9:6
|13
|3. Турция
|3
|2
|1
|11:6
|11
|4. Украйна
|3
|2
|1
|9:5
|11
|5. Финландия
|0
|1
|5
|4:10
|1
|6. Косово
|0
|1
|5
|3:18
|1
На 2.IX: Финландия - Исландия, Украйна - Турция, Хърватия - Косово
Зона КОНКАКАФ
Мексико - САЩ 1:1 (Вела 23; Брадли 6). Води Мексико с 14 т., пред Коста Рика (8), САЩ (8), Панама (6) и др.