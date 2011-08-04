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СПОРТ

СТАТИСТИКА

Световни квалификации
Гр. D: Ирландия - Австрия 1:1 (Уолтърс 85; Хинтерегер 31), Молдова - Грузия 2:2 (Гинсари 15, Дедов 36; Меребашвили 65, Казаишвили 70), Сърбия - Уелс 1:1 (Митрович 74; Рамзи 35-д)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Сърбия33013:712
2. Ирландия3308:412
3. Уелс1509:58
4. Австрия2229:88
5. Грузия0336:103
6. Молдова0244:152

На 2.IX: Грузия - Ирландия, Сърбия - Молдова, Уелс - Австрия

Гр. G: Македония - Испания 1:2 (Ристовски 66; Д. Силва 15, Д. Коста 27), Израел - Албания 0:3 (Садику 22, 44, Мемушай 71), Италия - Лихтенщайн 5:0 (Инсине 35, Белоти 52, Едер 74, Бернардески 83, Габиадини 90)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Испания51021:316
2. Италия51018:416
3. Албания3037:89
4. Израел3039:129
5. Македония1058:133
6. Лихтенщайн0061:240

На 2.IX: Албания - Лихтенщайн, Израел - Македония, Испания - Италия

Гр. I: Финландия - Украйна 1:2 (Похянпало 72; Коноплянка 51, Беседин 75), Исландия - Хърватия 1:0 (Магнусон 90), Косово - Турция 1:4 (Рахмани 22; Шен 6, Юндер 31, Б. Йълмаз 61, Туфан 82)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. Хърватия41111:213
2. Исландия4119:613
3. Турция32111:611
4. Украйна3219:511
5. Финландия0154:101
6. Косово0153:181

На 2.IX: Финландия - Исландия, Украйна - Турция, Хърватия - Косово

Зона КОНКАКАФ
Мексико - САЩ 1:1 (Вела 23; Брадли 6). Води Мексико с 14 т., пред Коста Рика (8), САЩ (8), Панама (6) и др.
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