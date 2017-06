Иран ликвидира главатаря на терористичната група в Техеран

OtvoriO4i 12 Юни 2017 10:01 Мъти се водата в Близкия изток. Израел/САЩ/СА се канят да уловят голяма риба. Да видим дали скоро няма да има преврат в Катар?

Става интересно - Турция подкрепя Катар, а и Иран му подава ръка. Израел пое ръководството на външната политика на САЩ, Тръмп върти волана по надолнище без спирачки. Да видим коя ще е следващата жертва. Май "изненадата" ще дойде от кюрдска страна. Бързо обявяване на независимост на Кюрдистан и моментално признаване от страна на САЩ и НАТО, ще хвърли тонове беззин в огъня. Това не е нова идея.

Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a “New Middle East”

http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-new-middle-east/3882