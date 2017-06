Гледаме "Ла ла ленд" с музика на живо Анита Димитрова снимка: Лента Ема Стоун и Райън Гослинг в "Ла ла ленд"



Само няколко месеца след като пожъна успех на "Оскарите" (6 статуетки, 7 "Златни глобуса" и още около 200 филмови награди"), "Ла ла ленд" се завръща при българските зрители на голям екран и в съпровод на симфоничен оркестър. На 7 декември зала 1 на НДК ще се превърне в легендарната Hollywood Bowl, която на 26 май събра най-големите ценители на култовия мюзикъл за премиерата на концертния му формат. Триумфът на "Ла ла ленд" продължава с турне в САЩ, Канада, Обединеното кралство, Мексико, Италия, Франция, Швейцария, Турция и България.В София вече видяхме няколко филма от формата In Concert, като най-голям успех безспорно имаше "Властелинът на пръстените", чиито първи две серии бяха прожектирани със съпровод от сифмоничен оркестър пред препълнената "Арена Армеец"."Ла ла ленд" обаче не е просто популярен филм с добър саундтрак, той е филм, в който музиката има особена и решителна роля. Композициите са дело на Джъстин Хъруиц, състудент от Харвард на режисьора Деймиън Шазел. Заглавната City of Stars е абсолютен хит, който си тананикахме дълго след финалните надписи. Самият Шазел отдава особено значение на музиката във филмовите си истории (година по-рано той ни отвя главите с джазовия "Камшичен удар"), които имат безпогрешен ритъм. На пръв поглед "Ла ла ленд" е едно от онези старомодни зрелища, в които актьорите пеят, вместо да говорят, танцуват, вместо да ходят, костюмите и жестовете са театрални, а темите лигаво-сантиментални. Но той е толкова прекрасен, че надмогва ограниченията на жанра мюзикъл, за да ни представи негова модерна, горчиво-сладка версия. "Ла ла ленд" разказва историята на Миа (Ема Стоун) - начинаеща актриса, и Себастиан (Райън Гослинг) - посветен джаз пианист, които се борят да свържат двата края в един град, известен с погазването на надеждите и разбиването на наивни сърца - Лос Анджелис. Но докато успехът е близо, любовта става все по-трудна.