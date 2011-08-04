Футболна седмица

Събота
Диема спорт
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Шотландия - Англия
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Полша - Румъния
БНТ HD
19.00 Европейско първенство по минифутбол: Германия - България
Sport+
22.00 Бразилия: "Палмейрас" - "Флуминензе"
01.00 Бразилия: "Вашку да Гама" - "Спорт" (Ресифе)
Евроспорт 2
23.00 Мейджър лийг сокър: "Чикаго Файър" - "Атланта Юнайтед"
Неделя
Диема спорт
19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Ирландия - Австрия
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Сърбия - Уелс
Нова спорт
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Исландия - Хърватия
Диема
21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Македония - Испания
БНТ HD
15.00 Европейско първенство по минифутбол: Полша - България
Евроспорт
09.30 Световно първенство за юноши (до 20 г.): Мач за 3-о място
13.00 Световно първенство за юноши (до 20 г.): Финал
Sport+
22.00 Бразилия: "Коринтианс" - "Сао Пауло"
01.00 Бразилия: "Атлетико Паранаензе" - "Сантос"
Понеделник
БНТ HD
23.00 Европейско първенство по минифутбол: Украйна - България
Сряда
bTV Action
20.00 Благотворителен мач, организиран от фондация "Димитър Бербатов": "Юнайтед старс" - "Ол старс"
Четвъртък
БНТ HD
18.30 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал
Петък
Диема спорт 2
19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Швеция - Англия
21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Полша - Словакия
БНТ HD
20.30 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал
22.00 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал
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