Футболна седмица

Събота



Диема спорт



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Шотландия - Англия



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Полша - Румъния



БНТ HD



19.00 Европейско първенство по минифутбол: Германия - България



Sport+



22.00 Бразилия: "Палмейрас" - "Флуминензе"



01.00 Бразилия: "Вашку да Гама" - "Спорт" (Ресифе)



Евроспорт 2



23.00 Мейджър лийг сокър: "Чикаго Файър" - "Атланта Юнайтед"







Неделя



Диема спорт



19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Ирландия - Австрия



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Сърбия - Уелс



Нова спорт



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Исландия - Хърватия



Диема



21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Македония - Испания



БНТ HD



15.00 Европейско първенство по минифутбол: Полша - България



Евроспорт



09.30 Световно първенство за юноши (до 20 г.): Мач за 3-о място



13.00 Световно първенство за юноши (до 20 г.): Финал



Sport+



22.00 Бразилия: "Коринтианс" - "Сао Пауло"



01.00 Бразилия: "Атлетико Паранаензе" - "Сантос"







Понеделник



БНТ HD



23.00 Европейско първенство по минифутбол: Украйна - България







Сряда



bTV Action



20.00 Благотворителен мач, организиран от фондация "Димитър Бербатов": "Юнайтед старс" - "Ол старс"







Четвъртък



БНТ HD



18.30 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал







Петък



Диема спорт 2



19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Швеция - Англия



21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Полша - Словакия



БНТ HD



20.30 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал



22.00 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал



