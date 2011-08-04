:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Българите останаха 4-и в групата, вместо да се доближат на 1 т. от лидера
На срещата при президента Росен Плевнелиев се говори повече за предсрочни избори, отколкото за спасяване на банковата система
Стенограмата за КТБ ще бъде публикувана на сайта на президентството в 19:10 днес
"Пантер" се е блъснал в кораб
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 334,580,419
Активни 444
Страници 8,085
За един ден 1,302,066
СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Шотландия - Англия

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Полша - Румъния

БНТ HD

19.00 Европейско първенство по минифутбол: Германия - България

Sport+

22.00 Бразилия: "Палмейрас" - "Флуминензе"

01.00 Бразилия: "Вашку да Гама" - "Спорт" (Ресифе)

Евроспорт 2

23.00 Мейджър лийг сокър: "Чикаго Файър" - "Атланта Юнайтед"



Неделя

Диема спорт

19.00 Квалификация за Мондиал 2018: Ирландия - Австрия

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Сърбия - Уелс

Нова спорт

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Исландия - Хърватия

Диема

21.45 Квалификация за Мондиал 2018: Македония - Испания

БНТ HD

15.00 Европейско първенство по минифутбол: Полша - България

Евроспорт

09.30 Световно първенство за юноши (до 20 г.): Мач за 3-о място

13.00 Световно първенство за юноши (до 20 г.): Финал

Sport+

22.00 Бразилия: "Коринтианс" - "Сао Пауло"

01.00 Бразилия: "Атлетико Паранаензе" - "Сантос"



Понеделник

БНТ HD

23.00 Европейско първенство по минифутбол: Украйна - България



Сряда

bTV Action

20.00 Благотворителен мач, организиран от фондация "Димитър Бербатов": "Юнайтед старс" - "Ол старс"



Четвъртък

БНТ HD

18.30 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал



Петък

Диема спорт 2

19.00 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Швеция - Англия

21.45 Европейско първенство за младежи (до 21 г.): Полша - Словакия

БНТ HD

20.30 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал

22.00 Европейско първенство по минифутбол: 1/4-финал

152
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД