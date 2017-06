Кино

В София

Синема сити Парадайз

Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 3D 4DX: 12:00 (днес, утре и четвъртък), 3D: 11:30 (днес, утре и четвъртък), 12:20 (днес, утре и четвъртък), 14:15, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:40, 20:30, 21:20, 22:20, Жената чудо 3D 4DX: 14:30, 3D: 12:10 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 17:50, 18:30, 19:30, 20:40, 22:20, Мумията, 3D 4DX: 17:20, 19:40, 22:00, 3D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 12:00, 13:20, 14:20, 14:40, 15:40, 16:40, 18:00, 19:00, 20:20, 21:20, 22:40, Пазители на Галактиката 2, 17:00, Бързи и яростни 8, 16:00, Спасители на плажа, 11:50 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 14:10, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:30, 22:30, Крал Артур: Легенда за меча, 19:40, 22:10, Пришълецът: Завет, 18:40, 21:10, Красавицата и Звяра 2D: 12:00 (днес, утре и четвъртък), Смърфовете: Забравеното селце 2D: 11:10 (днес, утре и четвъртък), Бебе бос, 11:20 (днес, утре и четвъртък), 13:20, 15:20, Бензин, 17:20, 19:30, 21:40, Щъркелчето Ричард 3D: 11:20 (днес, утре и четвъртък), 2D: 12:10, 14:10 (днес, утре и четвъртък), Как да бъдеш латино любовник, 21:00, Дийп, 12:00 (днес, утре и четвъртък), 2D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00





Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 14:00, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 3D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 12:00, 13:40, 14:40, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 19:50, 20:30, 21:20, 22:20, Спасители на плажа, 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:50, 19:00, 20:10, 21:30, 22:30, Жената чудо, 12:30 (днес, утре и четвъртък), 15:30, 16:40, 18:20, 19:30, 21:10, 22:15, Крал Артур: Легенда за меча, 18:50, Пришълецът: Завет, 19:10, 21:40, Красавицата и Звяра, 11:50 (днес, утре и четвъртък), Смърфовете: Забравеното селце, 11:30 (днес, утре и четвъртък), 13:30, Бебе бос, 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:00, 17:00, Бензин, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50, Как да бъдеш латино любовник, 21:00, Щъркелчето Ричард, 11:20 (днес, утре и четвъртък), 13:20, 15:10, Мумията 11:40 (днес, утре и четвъртък), 12:40 (днес, утре и четвъртък), 14:00, 15:00, 16:20, 17:20, 18:40, 19:40, 21:00, 22:00, Дийп 3D: 11:10 (днес, утре и четвъртък), 2D: 12:00 (днес, утре и четвъртък), 15:00, 17:00, 19:00





IMAX

Мумията 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:20, 15:40, 18:00, 20:20, 22:40



Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, 15:55, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още:

Бебе бос, 11:30, 13:45, Бензин, 19:00, Жената чудо, 13:50, 16:45, 19:30, 21:30, 22:20, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:10, 13:00, 14:00, 16:40, 18:20, 19:20, 21:00, 22:10, Крал Артур: Легенда за меча, 15:45, Мумията, 12:30, 15:00, 16:20, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30, Пришълецът: Завет, 15:40, 16:20, Смърфовете: Забравеното селце, 12:15, 14:15, Спасители на плажа, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20, 22:45

Балетен спектакъл на Джордж Баланчин от сцената на Кралската опера в Лондон: Скъпоценности, сряда 19:00, днес 18:00







Арена The Mall

Бебе бос, 12:10, днес от 11:40, Бензин, 14:30, 19:40, днес от 15:20, 21:30, Дийп, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, Жената чудо, 12:15, 14:00, 15:40, 16:50, 18:30, 19:50, 21:20, 22:40, утре и неделя: 11:10, 14:00, 16:50, 19:50, 22:40, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:15, 12:50, 14:00, 15:30, 16:45, 18:10, 19:30, 20:50, 22:15, Крал Артур: Легенда за меча, 19:00, 21:40, Мумията, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:10, 22:30, Пришълецът: Завет, 17:10, 22:00, Спасители на плажа, 11:30, 12:45, 15:10, 16:40, 17:45, 19:15, 20:20, 21:50, 22:45

Балетен спектакъл на Джордж Баланчин от сцената на Кралската опера в Лондон: Скъпоценности, сряда 19:00, днес 18:00







Арена Запад

Бебе бос, 11:30 (днес и утре), 13:45 (днес и утре), 15:50, Бензин, 13:00 (днес и утре), 15:15, 17:45, 20:10, 22:30, Дийп, 3D: 11:00, 13:10, 15:10, 17:15, 19:15, Жената чудо, 12:20, 13:30, 15:15, 16:40, 18:10, 19:30, 21:10, 21:15, 22:20, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:10, 11:50 (днес и утре), 12:50 (днес и утре), 13:50, 14:30, 15:30, 16:30, 17:10, 18:20, 19:10, 19:50, 21:20, 22:00, 22:30, Крал Артур: Легенда за меча, 14:00 (днес и утре), 16:40, 19:40, 22:20, Мумията, 12:00, 12:40, 13:15, 15:00, 14:20, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:20, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, Пришълецът: Завет, 18:10, 19:30, 21:00, 22:10, Смърфовете: Забравеното селце, 12:30 (утре), 14:45, 17:00, Спасители на плажа, 12:00 (днес и утре), 12:50 (днес и утре), 14:30 (днес и утре), 15:20, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 22:00, 23:00, Щъркелчето Ричард, 11:45 (днес и утре)

Балетен спектакъл на Джордж Баланчин от сцената на Кралската опера в Лондон: Скъпоценности, сряда 19:00, утре 16:00





Арена Младост

Бебе бос, 11:10 (днес и утре), 13:15, 15:20, 17:30, Бензин, 13:10 (днес и утре), 15:30, 17:50, 20:10, 21:15, 22:30, Дийп, 11:00, 13:00, 15:00, 17:15, 19:15, Жената чудо, 12:30 (днес и утре), 13:40, 15:20, 16:30, 18:10, 19:20, 21:00, 22:10, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:15, 12:10 (днес и утре), 13:00, 14:00, 14:50, 15:50, 17:00, 17:40, 18:40, 19:40, 20:30, 21:30, 22:20, Крал Артур: Легенда за меча, 12:20 (днес и утре), 15:10, 17:45, 20:20, Мумията IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 11:45, 13:20, 14:15, 15:50, 16:45, 18:20, 19:15, 20:50, 21:40, Пришълецът: Завет, 18:30, 19:40, 21:10, 22:15, Смърфовете: Забравеното селце, 11:40 (днес и утре), 13:45 (днес и утре), 16:00, Спасители на плажа, 11:45 (днес и утре), 12:40, 14:15, 15:10, 16:40, 17:50, 19:10, 20:15, 21:40, 22:45, Щъркелчето Ричард, 11:15

Балетен спектакъл на Джордж Баланчин от сцената на Кралската опера в Лондон: Скъпоценности, сряда 19:00, утре 16:00



Дом на киното

С приятели на кино: Лудетини, сряда 13.00, Перфектни непознати, днес 20.15, сряда 15.05, Лунна светлина, утре 18.30, Маймуна, неделя 20.30, Белгийският крал, вторник 21.15, Това е само краят на света, четвъртък 22.00, La La Land, четвъртък 14.00

Българско кино: Бензин, днес 16.00, понеделник 16.15, понеделник 21.15, Безбог, днес 18.00, Никой, днес 22.00, Воевода, понеделник, 14.15, Източни пиеси, сряда 20.15, Пеещите обувки, вторник 14.30, Урок, четвъртък 20.00

Европейско кино: Аз, Даниел Блейк, утре 14.40 Остатъчни образи, утре 16.30,

Кино и литература: Поезия без край, четвъртък 17.15

Специално събитие: Действия при наводнения - спасяване в бързотечащи води, четвъртък 19.30

София Филм Фест за учащи: Семейни реликви, понеделник 18.30

Човек и природа: Солта на земята, вторник 17.00

Животът през техните очи: Пустиняци, вторник 19.00

Концерт: "Черноморски сирени" - фолклорна програма, вторник 20.15

Къса сряда: Тя, която маха от влака / Любов, сряда 19.00

С деца на кино: Дийп, утре 14.00, неделя 11.00, Смърфовете: Забравеното селце, утре 11.30, сряда 17.00, Щъркелчето Ричард, неделя 12.45,



Филмотечно кино Одеон

днес: 13.00 Другата страна на надеждата, 15.00 Остатъчни образи, 16.45 Номинации на филмовата академия: Маймуна, 18.30 Късометражна премиера: Нощите на един самотен вестоносец, 19.00 Кинофабрика, 20.45 Перфектни непознати, утре: 14.00 Остатъчни образи, 16.00 Корабът слънчоглед, 17.30 Номинации на филмовата академия: Книжарят, 18.30 Късометражна премиера: Нощите на един самотен вестоносец, 19.00 Кино фабрика: Мейпълторп: Поглед към снимките, 21.00 Това е само краят на света, понеделник: 13.30 Гинка Станчева: Хайдушка клетва, 15.30 Остатъчни образи, 17.30 Доку-ментално: Сцена на нациите, Цар Калоян, Брат ми Панчо, 18.30 Номинации на филмовата академия: Как се скараха орисниците, Пътуваща страна, 19.00 Номинации на филмовата академия: Христо, 21.00 Номинации на филмовата академия: Зоотроп, вторник: 12.30 Гинка Станчева: Празник, Любимец, 14.45 Перфектни непознати, 16.30 Това е само краят на света, 18.30 Специално събитие: Киноlove Лято 2017 Secret: Започва лятното турне на NO BLINK, 21.00 Номинации на филмовата академия: Пощальонът, сряда: 13.30 Гинка Станчева: Специалист по всичко, 15.15 Другата страна на надеждата, 17.15 Корабът слънчоглед, 18.30 Номинации на филмовата академия: Пустиняци, 20.00 Пеещите обувки, четвъртък: 14.00 Гинка Станчева: Един снимачен ден, 15.15 Корабът слънчоглед, 16.45 Това е само краят на света, 18.30 Късометражна премиера: Нощите на един самотен вестоносец, 19.00 Номинации на филмовата академия: Програма Късометражно кино, 20.30 6 минути щастие, От Кремона до Кремона



В Пловдив

Синема сити

Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 3D 4DX: 14:30, 3D: 11:20 (днес, утре и четвъртък), 13:20, 14:00, 16:00, 17:00, 18:40, 19:50, 21:20, 22:20, Жената чудо 3D 4DX: 11:40 (днес, утре и четвъртък), 3D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:50, 16:40, 18:50, 19:40, 21:40, 22:30, Мумията 3D 4DX: 17:10, 19:30, 22:00, 3D: 11:10 (днес, утре и четвъртък), 13:30, 14:50, 15:50, 18:10, 20:30, 22:50, Пазители на Галактиката 2, 12:00 (днес, утре и четвъртък), Спасители на плажа, 12:10 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 18:00, 19:10, 20:20, 21:30, 22:40, Крал Артур: Легенда за меча, 21:10, Пришълецът: Завет, 18:30, 21:00, Красавицата и Звяра, 11:50 (днес, утре и четвъртък), Смърфовете: Забравеното селце 2D: 11:20 (днес, утре и четвъртък), Бебе бос, 11:10 (днес, утре и четвъртък), 14:30, 16:30, Бензин, 15:20, 17:30, 19:45, 22:00, Щъркелчето Ричард 3D: 11:30 (днес, утре и четвъртък), 17:00, 2D: 13:20, Дийп 3D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 17:10, 2D: 13:00, 15:00, 19:10



Арена мол Марково тепе

Бебе бос, 11:45, 12:45, 14:45, утре от 13:15, Бензин, 19:30, Жената чудо, 11:10 (днес и утре), 14:00, 16:50, 19:45, 22:40, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 13:30, 16:15, 19:00, 21:40, Крал Артур: Легенда за меча, 17:00, Мумията IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 13:45, 16:10, 18:45, 21:15, Пришълецът: Завет, 22:00, Смърфовете: Забравеното селце, 11:20, Спасители на плажа, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20, 22:45

Балетен спектакъл на Джордж Баланчин от сцената на Кралската опера в Лондон: Скъпоценности, сряда 19:00, утре 16:00



Във Варна

Арена Гранд мол

Бебе бос, 11:45, 16:20, Бензин, 14:00, 19:30, Дийп, 11:00, 13:00, 15:00, 17:15, Жената чудо, 12:50, 15:40, 18:50, 21:40, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 14:15, 17:00, 19:20, 19:50, 22:15, 22:45, Крал Артур: Легенда за меча, 15:20, 18:00, 20:30, Мумията IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 13:20, 15:50, 18:20, 20:50, Пазители на галактиката 2, 12:30, Пришълецът: Завет, 13:45, 16:40, 22:00, Смърфовете: Забравеното селце, 11:25, Спасители на плажа, 12:40, 15:10, 17:45, 18:40, 20:15, 21:15, 22:40

Балетен спектакъл на Джордж Баланчин от сцената на Кралската опера в Лондон: Скъпоценности, сряда 19:00, утре 16:00



Арена мол

Бебе бос, 11:45, 14:10, 16:15, Бензин, 13:50, 21:30, днес от 13:00 и 21:30, Жената чудо, 11:20, 14:10, 17:10, 18:30, 20:00, 21:20, 22:50, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 12:30, 13:40, 15:15, 16:20, 18:00, 19:00, 20:40, 22:00, Крал Артур: Легенда за меча, 19:45, 22:30, Мумията, 11:50, 14:20, 16:45, 19:20, 21:45, Пришълецът: Завет, 16:10, 18:45, днес и от 15:20, Смърфовете: Забравеното селце, 11:30, днес от 11:00, Спасители на плажа, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:15, Щъркелчето Ричард, 11:15, 13:15, 15:30, 17:45

Балетен спектакъл на Джордж Баланчин от сцената на Кралската опера в Лондон: Скъпоценности, сряда 19:00, днес от 18:00

В Бургас

Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 13:00, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 3D: 11:20 (днес, утре и четвъртък), 12:30, 14:00, 15:10, 16:40, 17:40, 19:20, 20:30, 22:00, Спасители на плажа, 11:50 (днес, утре и четвъртък), 14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20, 22:20, Жената чудо 3D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:50, 16:45, 18:10, 19:30, 21:00, 22:15, Крал Артур: Легенда за меча, 15:40, Пришълецът: Завет, 21:10, Красавицата и Звяра, 12:00 (днес, утре и четвъртък), мърфовете: Забравеното селце 2D:11:10 (днес, утре и четвъртък), Бебе бос, 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:00, Бензин, 16:30, 18:40, 20:50, Щъркелчето Ричард 2D: 11:20 (днес, утре и четвъртък), 14:40, Мумията 3D: 12:10 (днес, утре и четвъртък), 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30, Дийп 3D: 11:10 (днес, утре и четвъртък), 2D: 13:10, 15:10, 17:10, 19:10,



В Русе

Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 15:30, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:30 (днес, утре и четвъртък), 13:00 (днес, утре и четвъртък), 14:10, 15:40, 16:40, 18:20, 19:10, 21:00, 22:00, Бързи и яростни 8, 16:20, 21:10, Спасители на плажа, 13:00 (днес, утре и четвъртък), 15:20, 17:40, 20:00, 21:30, 22:20, Жената чудо, 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:45 (днес, утре и четвъртък), 16:30, 18:10, 19:20, 21:00, 22:10, Крал Артур: Легенда за меча, 19:15, 21:50, Пришълецът: Завет, 18:50, Красавицата и Звяра, 12:40 (днес, утре и четвъртък), Смърфовете: Забравеното селце, 11:20 (днес, утре и четвъртък), 13:20 (днес, утре и четвъртък), Бебе бос, 12:00 (днес, утре и четвъртък), 14:10, Бензин, 12:50 (днес, утре и четвъртък), 15:00, 17:20, 19:30, 21:40, Щъркелчето Ричард 2D: 11:10 (днес, утре и четвъртък), 15:10, 17:00, Мумията, 3D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 13:15, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Дийп, 3D: 13:00 (днес, утре и четвъртък), 17:00, 2D: 11:00 (днес, утре и четвъртък), 15:00, 19:00

В Стара Загора

Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 15:50, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:40 (днес и утре), 13:20, 14:10, 16:40, 18:30, 19:10, 21:40, Спасители на плажа, 13:00, 15:20, 17:40, 20:00, 22:20, Бебе бос, 11:20 (днес и утре), Жената чудо, 14:00, 16:45, 19:30, 22:15, Крал Артур: Легенда за меча, 21:00, Пришълецът: Завет, 21:10, Смърфовете:Забравеното селце 2D: 11:30 (днес и утре), Бебе бос, 13:20, Бензин, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50, Щъркелчето Ричард 3D: 12:10 (днес и утре), 2D: 11:10 (днес и утре), Мумията, 11:00 (днес и утре), 13:15, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30, Дийп 3D: 13:00, 17:00, 2D: 11:00 (днес и утре), 15:00, 19:00 Арена Парк мол

Бебе бос, 12:15 (днес и утре), 14:10, Бензин, 13:15, 18:15, 20:30, Жената чудо, 13:00, 15:50, 18:40, 21:30, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:10 (днес и утре), 13:50, 16:30, 19:15, 22:00, Крал Артур: Легенда за меча, 18:30, 21:00, Мумията, 12:40 (днес и утре), 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Пришълецът: Завет, 15:40, утре 19:20, Спасители на плажа, 14:30, 17:00, 19:30, 22:15, Щъркелчето Ричард, 12:00 (днес и утре), 16:15

В Плевен

Арена Панорама Плевен

Бебе бос, 11:10, 12:00, Жената чудо, 13:00, 15:50, 18:40, 21:30, утре: 13:00, 19:15, 22:10, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 13:45, 17:00, 19:45, 22:30, Мумията, 12:30, 15:00, 17:45, 20:30, 22:50, Спасители на плажа, 14:00, 16:30, 19:15, 21:45, утре: 14:00, 16:30, 19:00, 21:45

Балетен спектакъл на Джордж Баланчин от сцената на Кралската опера в Лондон: Скъпоценности, сряда 19:00, утре 16:00



В Смолян

Арена

Бебе бос, 11:00 (днес и утре), Жената чудо, 15:40, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 13:00, Мумията, 20:50, Спасители на плажа, 18:30





