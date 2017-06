Манифестации Който не пие от сутринта... не знае за какво парадира Иво Балев You gotta fight for your right to party. Beastie Boys.



***



ПАРАДА ЩЕ КОМАНДВАТ ШВЕДИТЕ! С този лозунг към Несебър и Слънчев бряг привлича участници за Парад на Стокхолмския синдром бившият председател на хотелиеро-ресторантьорската асоциация Благой Рагин. Г-н Рагин смята, че трябва да се обърне внимание на хората, които обичат не просто да бъдат ритани, но и да целуват крака, който ги рита, и да го мият с розова вода.



"Очаквам подкрепа - сподели манифестантът - от всички, които като мен споделят веруюто, че ръката, която посяга, знае и как да компенсира. С шведите сме от едно семейство, но те са хубави високи и синеоки - дори пияндурниците общи работници; а погледнете ме например мене на какво приличам! Как да не ми отвъртиш един! Мен, примерно, ако ме шибнат от едната страна, веднага обръщам другата, това е християнско, ще се съгласите с мен. Освен това съм неудържимо привлечен от пакетите им - сънувам ги с отворени и затворени очи, денем и нощем - пакетите на шведите."



След кратка пауза, която за удобство наричаме размисъл, г-н Рагин довърши мисълта си:



"В хотелите си съм наслагал шведски стени - за освобождаване на стреса от малтретирането. Като изтрака челюстта на някоя камериерка, тя после сваля стреса с коремни преси на шведската стена, а ако е по-сериозно обработена жертвата, дори й давам да милва шведски пакети. Аз си уважавам хората - пакетите са ми мили, но хората на наемния труд са тези, които реално поемат ритниците - и това трябва да се поощрява, за да вървим напред!"



***



ПАРАД НА РИСКОВИТЕ КУРОРТНИ ПРОФЕСИИ се провежда успоредно с парада на Рагин, като се очаква двете шествия да се слеят и заедно да занесат на изтрезнелия в ареста швед портокали, инжектирани с ракия и метадон. Камериерки, продавачки и сервитьорки заедно с проститутки, дилъри и алкохолни гидове маршируват и показват синини от бича, следи от седлото. Дилъри с отрязани уши споделят пред камери и микрофони печалните си истории, а репортерки ги питат с ласкав шепот: "Как се почувствахте, когато..."



"Вярно, че се печелят сравнително добри пари без инвестиция - разказа малтретиран дилър, - но който си мисли, че е лесно, да дойде на мойто място да види. Мен, преди да ми отрежат ухото, са ме изнасилвали няколко пъти за издънки, но така и не минах на другия бряг!" - гордо демонстрира идентичност и интегритет наркотърговецът.



***



ТРАДИЦИОННИЯТ КОНТРА ГЕЙ ПАРАД тази година се провежда под мотото: "Може да сме бедни и прости, ама пък си бием жените и децата". Участник в проявата водеше детето си за ухото, а майка му - на каишка. Когато му бе обърнато внимание, че манифестантите от гей парада се държат по-прилично, той контрира:



"Ний от много приличие я докарахме дотук. Аз не приемам някакъв сбъркан да ми казва, че не мога да си бия детето и жената. То така утре ще забранят и учителите да пердашим! Айде моля ви се! Повече твърдост в китката, майстори!", примляска манифестантът и облиза малко вчерашна пастърма от мустаците си.



