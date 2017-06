АРТ ЛУПА снимка: епа/бгнес София Бутела



се присъедини към екипа на "451 градуса по Фаренхайт", където участват още Майкъл Б. Джордан и Майкъл Шанън. Филмовата адаптация по легендарния фантастичен роман на Рей Бредбъри е продукция на HBO, а режисьор и сценарист ще бъде Рамин Бахрани. В антиутопията, където медиите са опиат, историята е отживелица, а книгите биват заличавани от човечеството, Бутела ще изиграе в ролята на Кларис - момичето, което припомня на двамата главни герои Монтаг и Бийти, стойностното в света. В момента французойката е на екран с премиерната продукция "Мумията", където партнира на Том Круз и Ръсел Кроу.







Шер



потвърди официално, че биографичният й мюзикъл ще направи своя дебют на Бродуей догодина. Новината потвърждава информацията, публикувана през януари в "Ню Йорк Таймс", в която стана ясно, че 71-годишната дива е присъствала на четенето на първоначалния сценарий. Продукцията ще разказва живота на Шер чрез обхващащата й близо половин век дискография. По непотвърдени слухове, на сцената ще прозвучат хитовете I Got You Babe, Take Me Home, Believe и If I Could Turn Back Time. Три ще са актрисите, които ще пресъздават Шер в различите етапи от нейния живот. Една от тях се смята, че ще бъде изключително талантливата певица и бродуейска актриса Лина Хол. Френско-алжирската актриса София Бутеласе присъедини към екипа на "451 градуса по Фаренхайт", където участват още Майкъл Б. Джордан и Майкъл Шанън. Филмовата адаптация по легендарния фантастичен роман на Рей Бредбъри е продукция на HBO, а режисьор и сценарист ще бъде Рамин Бахрани. В антиутопията, където медиите са опиат, историята е отживелица, а книгите биват заличавани от човечеството, Бутела ще изиграе в ролята на Кларис - момичето, което припомня на двамата главни герои Монтаг и Бийти, стойностното в света. В момента французойката е на екран с премиерната продукция "Мумията", където партнира на Том Круз и Ръсел Кроу.Шерпотвърди официално, че биографичният й мюзикъл ще направи своя дебют на Бродуей догодина. Новината потвърждава информацията, публикувана през януари в "Ню Йорк Таймс", в която стана ясно, че 71-годишната дива е присъствала на четенето на първоначалния сценарий. Продукцията ще разказва живота на Шер чрез обхващащата й близо половин век дискография. По непотвърдени слухове, на сцената ще прозвучат хитовете I Got You Babe, Take Me Home, Believe и If I Could Turn Back Time. Три ще са актрисите, които ще пресъздават Шер в различите етапи от нейния живот. Една от тях се смята, че ще бъде изключително талантливата певица и бродуейска актриса Лина Хол. 214