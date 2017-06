Хотелиерите се разтревожиха за шведските туристи

Butch 08 Юни 2017 12:23 Редно е много голямо обещетение (десетки хиляди евро) за жертвата плюс затвор за криминал.

След това да се даде гласност. "To set an example". Така е по "белите" държави или поне в US.

Помня в US питбули бяха разкъсали млада жена която излизала да бяга. Собствениците освен якото обещетение лежаха години в затвор и ги разнасяха по телевизиите дори когато ги освобождаваха.

Е, след това не се вижда куче без намордник и каишка.

Какъв е хотелът, собственикът или хулиганът не от значение, не е релевантно.

Ангел Кандилото не е прав. Трябва да се разбере, че БГ има закон и справедливост. Дали?