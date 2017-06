"Контрол", "Ревю", PIF и къмпинг обогатяват Hills of Rock Анита Димитрова Група PIF са сред българските участници на Hills of Rock.



Гребен канал - Пловдив







Двайсетина дни ни делят от първото издание на амбициозния пловдивски фестивал Hills of Rock, но списъкът с групи продължава да расте. Към участниците се присъедини италианската хеви метъл банда Arsea, както и българските "Контрол", PIF, "Ревю" и "Медикус". Последните ще празнуват своите 30 години на сцена в рамките на фестивала. Точната програма по дни, сцени и часове ще бъде обявена на 12 юни, понеделник.



Организаторите планират и специална къмпинг зона за желаещите да посетят събитието на достъпни цени. Всички, закупили двудневен билет за фестивала, ще имат достъп до палатковия лагер срещу 20 лева на човек. Зоната край Гребния канал ще предлага най-необходимите удобства за добра фестивална почивка между двата дни, а именно - отделен пропускателен режим, 24-часова охрана, душове, тоалетни и, разбира се, сянка.



На 12 юни ще бъдат пуснати и еднодневни пропуски за феста на цени 60 (промо за първите 100) и 70 лв. Двудневни билети по 90 лв. също са налични в мрежите на "Ивентим" и "Тикетпро". Големите хедлайнери на Hills of Rock са световните звезди "Гуано Ейпс", "Еванесънс", "Епика" и Three Days Grace. На фестивалните сцени ще излязат общо 30 групи, сред които британците Raveneye, шведите Imminence, българските Hayes & Y, Bloodrush, Krossfire и Sevi, сърбите Shazalakazoo, румънците Basska и др.



30 юни, 1 юлиГребен канал - ПловдивДвайсетина дни ни делят от първото издание на амбициозния пловдивски фестивал Hills of Rock, но списъкът с групи продължава да расте. Към участниците се присъедини италианската хеви метъл банда Arsea, както и българските "Контрол", PIF, "Ревю" и "Медикус". Последните ще празнуват своите 30 години на сцена в рамките на фестивала. Точната програма по дни, сцени и часове ще бъде обявена на 12 юни, понеделник.Организаторите планират и специална къмпинг зона за желаещите да посетят събитието на достъпни цени. Всички, закупили двудневен билет за фестивала, ще имат достъп до палатковия лагер срещу 20 лева на човек. Зоната край Гребния канал ще предлага най-необходимите удобства за добра фестивална почивка между двата дни, а именно - отделен пропускателен режим, 24-часова охрана, душове, тоалетни и, разбира се, сянка.На 12 юни ще бъдат пуснати и еднодневни пропуски за феста на цени 60 (промо за първите 100) и 70 лв. Двудневни билети по 90 лв. също са налични в мрежите на "Ивентим" и "Тикетпро". Големите хедлайнери на Hills of Rock са световните звезди "Гуано Ейпс", "Еванесънс", "Епика" и Three Days Grace. На фестивалните сцени ще излязат общо 30 групи, сред които британците Raveneye, шведите Imminence, българските Hayes & Y, Bloodrush, Krossfire и Sevi, сърбите Shazalakazoo, румънците Basska и др. 324