Неотдавна Александър Йорданов, някогашен български посланик в Скопие, бе запитан с каква цел тъкмо на 24 май 2017 г. Путин изрече нелепицата, че славянската азбука дошла от "македонската земя", когато нямало нито Македония, нито дявол, имало България. Александър Македонски е гръцкото прозвище на пълководеца Александър, който се родил в Гърция и умрял във Вавилон.



Закръгленият "демократ" Ал. Йорданов предположи, че понеже подполковникът от разузнаването Путин е школуван за шпионин, той е бос в историята и културата.



Кръгла глупост! Путин настоя Валерий Георгиев да концертира в залата с най-добрата акустика на света и в "Мариински" да има повече страдивариуси, отколкото в Нюйоркската и Берлинската филхармонии.



Говорителката на руското Външно Мария Захарова каза, че нито България, нито Русия имат интерес от този "изкуствено създаден скандал". Вярно, изкуствен е, но кой го направи? Путин. С каква цел? Невъзможно е той да не знае, че академик Дмитрий Лихачов и британският историк Рънсиман са единодушни, че българите са най-древните държавотворци, сътворили първата държава на духа.



Путин не е елементарен шпионин, той предизвика скандала с цел. Прицели се в Балканите, които Чърчил наричаше "мекото подкоремие на Европа", the soft underbelly of Europe. Путин препятства пълзенето на отживелицата НАТО към Русия. Свръхосведомен е за политиката на руската империя на Балканите; знае как да я продължи след решението на Коминтерна от 1934 година да има Македония и македонски език по коварния замисъл на товарищ Сталин.



Юз Алешковский пееше "Товарищ Сталин, вы большой ученый, а я простой советский заключенный ... " В тази песен Алешковский не търсеше комичен ефект. Само лишените от чувство за хумор говорят за хумора си; нито Марк Твен, нито Джеръм К. Джеръм, нито Алеко, нито Чудомир са споменавали хумора си.



Австрийски професор ни посъветва да преминем към латиница, а техен културолог ме запита: "Още ли пишете с руски букви?"



Не бях тежка категория, само суперсредна, но достатъчна да му отвинтя главата; лявата ми ръка сама се надигна и овреме се спусна, сграбчи вратовръзката му, а дясната ми затягаше разхлабения възел, докато той зашепна: "Да, дан ...данке, не ми оправяйте връзката повече, задушавам се."







PS за форума: Даскал Цеко ме надмайтапи и затапи. "Туше!", казваше на френски учителят ни по фехтовка, белогвардеецът Свещников след сполучливо контриране. Чувството за хумор е рядко цвете. Омразничето не е рядко, хейтъри много, но аз и тях насърчавам. Плюейки ме, те изплюват тровещата ги злоба.



Сталин бил большой ученый. Разгромил филолога историк Н. Я. Марр, обяснил какво е нация чрез принципи, най-важните от които са два: хора, обитаващи обща територия и говорещи общ език. Сталин се изразявал по-ясно от българските "експерти" и професоря, които пишат неразбираеми учебници за деца, а на седмокласниците дават сбъркани задачи по геометрия, които можеш да решиш само по неевклидоватата геометрия на Лобачевски, при която сборът на ъглите в триъгълника не е 180 градуса. "Експертите" не са чували за неевклидовата геометрия, министерството на просвещението е кукувиче гнездо.



Путин доразви Сталин. Азбуката дошла от македонската земя, когато нямало Македония. Паднала от небето. Путин ритна мекото подкоремие на Европа, за да всее раздор между туземците натовци и кандидатнатовци, християни и мюсюлмани.







Не всички мюсюлмани са терористи, но засега в България всички терористи са мюсюлмани. Бомбата на бургаското летище Сарафово. Бомбата във вагона за майки с деца на 9 март 1985 г. във влака Бургас - София, поставена от мюсюлмани. Направиха им паметник, щото били борци срещу тоталитаризма и България стана единствената страна с паметник на терористи.



